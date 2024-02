Trong tuyên bố phát đi ngày 6/2, Hamas cho biết nhóm đã hồi đáp "với tinh thần tích cực, đảm bảo một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ, chấm dứt hành vi gây hấn chống lại người dân Palestine, đảm bảo cứu trợ, nơi trú ẩn và tái thiết, dỡ bỏ việc bao vây ở Dải Gaza cũng như đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân”.

Các tay súng Hamas tại Dải Gaza. Ảnh: Times of Israel

Ghazi Hamad, một quan chức cấp cao của Hamas chia sẻ với hãng tin Reuters rằng, nhóm vũ trang này muốn Tel Aviv thả số lượng tù nhân Palestine nhiều nhất có thể khỏi các nhà tù ở Israel.

Cuối ngày 6/2, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo, các chi tiết phản hồi của Hamas “đang được các quan chức tham gia quá trình đàm phán đánh giá kỹ lưỡng”.

Trong chuyến công du chớp nhoáng ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ông sẽ thảo luận về phản ứng của Hamas với các quan chức Israel khi đến thăm nước này vào ngày 7/2.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả hồi đáp của Hamas "hơi quá đáng", dù không tiết lộ thêm chi tiết. Phát biểu từ Washington, ông Biden nói: “Chúng tôi không chắc thỏa thuận sẽ thế nào. Hiện các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục”.

Ông Biden dọa phủ quyết dự luật chỉ viện trợ Israel

Tổng thống Biden cảnh báo, ông sẽ phủ quyết dự luật do đảng Cộng hòa (GOP) đề xuất, chỉ bao gồm viện trợ cho Israel mà không gắn với an ninh biên giới hay viện trợ cho cả Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, nhiều nhà lập pháp GOP đã lên tiếng phản đối dự luật về gói ngân sách an ninh quốc gia trị giá 118 tỷ USD, sẽ được Thượng viện bỏ phiếu thông qua trong tuần này. Dự luật bao gồm 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, 14 tỷ USD cho Israel và khoảng 20 tỷ USD để tài trợ cho những thay đổi chính sách biên giới của Mỹ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc đảng GOP tuần trước nêu ý tưởng về dự luật chỉ chi viện trợ bổ sung cho Israel. Nhà Trắng hôm 5/2 đã kêu gọi lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác bỏ dự luật do ông Johnson đề xuất, với lí do đây là “một động thái hoài nghi chính trị khác” sau khi chính quyền Biden đã dành “nhiều tháng làm việc với các thượng nghị sĩ lưỡng đảng để đạt thỏa thuận bảo đảm an ninh biên giới và cung cấp hỗ trợ cho cả người dân Ukraine và Israel”.

Đáp lại đe dọa phủ quyết dự luật của tổng thống, ông Johnson cáo buộc đây là “sự phản bội Israel, đồng minh và người bạn vĩ đại của Mỹ trong thời điểm họ đang rất cần”.