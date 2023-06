Theo Yonhap, trong ngày 7/6, Cơ quan An ninh Quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã ban hành Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó vạch ra các đường lối nhằm đưa Hàn Quốc trở thành “quốc gia chủ chốt toàn cầu”.

Mở đầu văn kiện, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đang ở một thời điểm then chốt trong lịch sử, khi thế giới trải qua những biến động chưa từng có.

"Xung đột về tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới hiện có, vốn đi liền với các quy tắc và chuẩn mực. Trước những thách thức mới, khái niệm an ninh quốc gia không thể bị giới hạn trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài", ông Yoon nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

Theo ông Yoon, Chiến lược An ninh Quốc gia mới tập trung vào việc củng cố liên minh Hàn-Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ liên Triều. Ngoài ra, văn kiện xác định việc Bình Nhưỡng tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa là thách thức an ninh cấp bách nhất mà Seoul phải đối mặt.

Bên cạnh đó, ông Yoon cũng khẳng định, Hàn Quốc sẽ đi đầu trong nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu như dịch bệnh, nạn đói, mù chữ và môi trường, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế.

Chiến lược An ninh Quốc gia của Hàn Quốc gồm 2 bản bằng tiếng Hàn (107 trang) và tiếng Anh (150 trang). Văn kiện này trình bày chính sách của chính quyền đương nhiệm về các vấn đề đối ngoại, quốc phòng trong bối cảnh an ninh khu vực biến đổi nhanh chóng.