Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên

Hàn Quốc cho biết đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự bản địa đầu tiên từ một căn cứ của Mỹ ở California vào lúc 10h19 sáng 1/12 theo giờ địa phương.

<figcaption>Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Ảnh: The Guardian</figcaption>

</figure>

<p>Hãng Yonhap dẫn tin từ Bộ Quốc phòng <a href=\"https://vietnamnet.vn/han-quoc-tag5857509766151576852.html\">Hàn Quốc </a>cho biết, vệ tinh được tên lửa Falcon 9 của SpaceX đưa từ căn cứ của lực lượng không gian Mỹ Vanderberg ở California vào quỹ đạo và đã liên lạc thành công với trạm mặt đất lúc 11h37 cùng ngày, nghĩa là nó đang hoạt động bình thường. </p>

<p>Vụ phóng của Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám hồi tuần trước. Đây là một động thái nhấn mạnh sự cạnh tranh an ninh ngày càng tăng giữa hai miền nam bắc của bán đảo Triều Tiên.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UHKC.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p></p>

<p>Vì Hàn Quốc dựa vào vệ tinh quân sự và thương mại của Mỹ để có những hình ảnh có độ phân giải cao nên nước này đã nỗ lực thiết lập một mạng lưới vệ tinh quân sự độc lập nhằm thu thập thông tin về Triều Tiên. Bắt đầu bằng vệ tinh quang điện và hồng ngoại (EO/IR), Hàn Quốc dự định phóng thêm 4 radar khẩu độ tổng hợp (SAR) vào vũ trụ vào năm 2025. </p>

<p>Vệ tinh EO/IR chụp được hình ảnh chi tiết của bề mặt Trái Đất nhưng không thể xuyên qua các đám mây dày đặc, trong khi vệ tinh SAR có thể thu thập dữ liệu bất kể thời tiết ra sao.</p>

<p>Kế hoạch này của Hàn Quốc có thể làm nóng cuộc chạy đua vũ trang trong không gian giữa hai miền, sau khi Bình Nhưỡng đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo hôm 21/11, tiếp sau hai lần thất bại trước đó. </p>

<p>Triều Tiên thề sẽ phóng thêm vệ tinh trong thời gian ngắn. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch phóng thêm 4 vệ tinh vào cuối năm 2025. </p>

