Theo Yonhap, trong ngày 21/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã thông báo về việc Bình Nhưỡng lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh do thám lên quỹ đạo, sau 2 lần thử thất bại vào tháng 8 và tháng 5 vừa qua.

"Vụ phóng vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy Chollima-1. Tên lửa đã tách thành công và đưa vệ tinh Malligyong-1 lên quỹ đạo vào hồi 22h54, sau khi phóng 705 giây. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tới theo dõi và chúc mừng các quan chức, nhà khoa học và kỹ thuật viên thực hiện thành công vụ phóng", KCNA cho biết.

Triều Tiên phóng vệ tinh do thám ngày 21/11/2023. Ảnh: Yonhap

Tên lửa đẩy Chollima-1 được sử dụng trong vụ phóng. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Triều Tiên cho biết, việc phóng vệ tinh do thám là quyền tự vệ hợp pháp của Bình Nhưỡng, và nước này sẽ thực hiện thêm nhiều vụ phóng trong thời gian tới.

Hiện tại, Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang phân tích thông tin của Bình Nhưỡng, và chưa xác nhận liệu vụ phóng có thành công hay không. Tuy vậy, một quan chức Hàn Quốc nói với Yonhap rằng, có thể coi Triều Tiên đã thành công "nếu vệ tinh của họ bay vài vòng quanh quỹ đạo Trái Đất".

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, việc Triều Tiên phóng vệ tinh do thám đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Phía Mỹ và Nhật Bản cũng lên án việc Triều Tiên phóng vệ tinh, khẳng định hành động của Bình Nhưỡng "làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn an ninh khu vực".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới quan sát vụ phóng vệ tinh. Ảnh: Yonhap