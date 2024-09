Cảnh sát New York. Ảnh: NY Post

Trong tuần qua, khi các nhà ngoại giao tụ họp để phát biểu và thảo luận bên lề, phóng viên CNN và một nhóm nhà báo đã được chọn để tiếp cận 2 phòng an ninh cấp cao trong khuôn viên Liên Hợp Quốc (LHQ). Họ phải di chuyển qua một loạt hành lang dài tại trung tâm của trụ sở hiện đại này.

Phóng viên CNN cho hay, điều ấn tượng nhất trong chuyến đi là một bức tường lớn đầy các màn hình ở cả 2 phòng. Máy quay có ở khắp mọi nơi, một số được giấu kín, nhưng đều hướng về các cửa ra vào, nhà để xe, hành lang, đường lái xe. Các quan chức LHQ cho biết, có tổng cộng 1.400 máy quay.

Những hình ảnh ghi được từ các máy quay hướng về các góc ở bên ngoài trụ sở LHQ luôn được bật. Giới chức an ninh LHQ cho hay, họ không thể giám sát tất cả 1.400 máy quay cùng lúc nhưng có nhân viên kiểm tra hiện trường.

Nếu một du khách, hoặc đối tượng xấu nào đó gặp sự cố khi dùng thông tin xác thực để vào khu phức hợp, báo động trong phòng kiểm soát an ninh sẽ được kích hoạt.

Đó là nỗ lực chung của LHQ, sở cảnh sát New York, mật vụ và an ninh ngoại giao. Họ cần giám sát rất nhiều người, năm nay hơn 22.000 đại biểu đã tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết vào đêm trước cuộc họp toàn cầu năm nay: "May mắn là chúng tôi chưa bao giờ gặp phải sự cố an ninh nào liên quan tới các nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Cảnh sát New York và an ninh ngoại giao được giao nhiệm vụ đưa các đoàn xe từ khách sạn trên khắp Manhattan đến LHQ và ngược lại. Việc này sẽ khiến giao thông ùn tắc. Năm nay, các nhà lãnh đạo thế giới đã di chuyển trong khắp thành phố nhiều hơn bao giờ hết, từ việc đến Sàn giao dịch chứng khoán New York để rung chuông cho tới gặp gỡ cử tri đang sống tại Mỹ.

Vào ngày đầu năm mới 2023, một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh đã lái xe đến lối vào chính của LHQ và từ chối rời đi. Năm 2002, một nhân viên bưu điện đã nhảy qua hàng rào bao quanh trụ sở LHQ, ném tờ rơi lên không trung và nổ súng.

Các quan chức an ninh Liên Hợp Quốc cho biết ưu tiên của họ là cung cấp một môi trường an toàn và cho đến nay mọi việc vẫn ổn.