HLV Gong Oh Kyun dự như thần, biết U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Saudi Arabia

Ở lượt trận cuối bảng D, U23 Saudi Arabia thắng UAE 2-0 còn U23 Nhật Bản dễ dàng hạ đội bóng đã bị loại là Tajikistan với cách biệt 3-0. Như vậy, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản chính là hai đội bóng đi tiếp ở bảng D.

Trước hai trận này, HLV Gong Oh Kyun và các cộng sự đã chia nhau để đi xem giò các đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết. Ông Gong lựa chọn trận U23 Saudi Arabia vs UAE, còn các trợ lý theo dõi trận Nhật Bản vs Tajikistan.

HLV Gong Oh Kyun trực tiếp soi giò U23 Saudi Arabia

Những dự đoán của HLV Gong là hoàn toàn chính xác khi U23 Saudi Arabia thắng UAE để xếp nhất bảng D, qua đó trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết, VCK U23 châu Á.

Với việc trực tiếp xem giò đối thủ, thuyền trưởng U23 Việt Nam có những đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra đấu pháp hợp lý cho trận đấu sắp tới.

Trước đó, sau khi vượt qua vòng bảng, HLV Gong khẳng định gặp đối thủ nào ở tứ kết cũng không quan trọng với U23 Việt Nam, bởi các cầu thủ rất háo hức được đối đầu với những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục.

Ngoài việc "do thám" đối thủ, thầy trò HLV Gong Oh Kyun còn có lợi thế được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày.

U23 Saudi Arabia giành ngôi nhất bảng D

Trong khi đó, HLV Saad Alshehri của U23 Saudi Arabia cho biết ông chưa có thông tin gì về U23 Việt Nam trước trận tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

“Tôi chưa xem U23 Việt Nam thi đấu, nhưng họ vượt qua vòng bảng nên cũng đáng gờm. Chúng tôi còn thời gian và sẽ phân tích kỹ đội bóng này", HLV Saad Alshehri nói.

Còn cầu thủ Hamed Al-Ghamdi đánh giá rất cao đối thủ ở vòng loại trực tiếp: "U23 Saudi Arabia có thể sẽ phải giải quyết thắng, thua bằng đá luân lưu trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi nỗ lực sớm giải quyết đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức".

S.N