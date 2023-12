Hội trại năng khiếu khoa học ASEAN+3 được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 17 - 23/12/2023. Đây là là cuộc thi khoa học ứng dụng danh tiếng, được tổ chức định kỳ hằng năm dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội giáo dục khoa học Hàn Quốc (Korean Federation of Science Education Societies) dành cho học sinh từ 13 đến 15 tuổi say mê nghiên cứu khoa học, có kỹ năng tiếng Anh và làm việc nhóm xuất sắc nhằm tạo ra những sản phẩm sáng tạo thông qua hoạt động dự án liên quốc gia.

Chương trình năm nay có chủ đề “Khoa học bền vững và vai trò của các nhà khoa học” - chủ đề được được quan tâm sau Hội nghị COP 28. Cùng với đó, hội trại đã tập hợp những học sinh có năng khiếu khoa học - công nghệ để hợp tác và thể hiện các kỹ năng trong môi trường đầy thách thức; cũng như tạo cơ hội cho giáo viên tham dự các buổi hội thảo, thảo luận chuyên sâu và tiếp thu những ý tưởng mới thông qua các hoạt động do Trung tâm Năng khiếu Khoa học ASEAN+3 tổ chức.

Hội trại năng khiếu khoa học ASEAN+3 đã thu hút 104 em học sinh và 25 giáo viên hướng dẫn đến từ 10 nước Đông Nam Á cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Thuỵ Điển

GS.TS Lê Anh Vinh và TS. Đỗ Đức Lân - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cùng 6 em học sinh Việt Nam tham dự hội trại

Dưới sự hướng dẫn của GS.TS Lê Anh Vinh và TS.Đỗ Đức Lân - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đoàn Việt Nam tham dự với 6 học sinh: em Lê Minh Đức - trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội; em Lê Mai Jenifer - trường Trường Trung học Vinschool Metropolis - Hà Nội; em Đỗ Ngọc Linh - trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam; và các em Hoàng Bảo Ngọc, Phan Trâm Anh, Trần Nguyễn Châu Anh đến từ Trường Quốc tế Song ngữ Victoria Nam Sài Gòn, TP.HCM.

Các em học sinh tập trung nghiên cứu đề tài nhóm

104 học sinh tham dự hội trại được chia thành 30 đội liên quốc gia, mỗi đội gồm 3 đến 4 học sinh đến từ các nước khác nhau. Các đội sẽ thực hiện nghiên cứu 1 trong 4 đề tài: Thu hoạch năng lượng bằng năng lượng tái tạo; Mức độ CO2 và tác động của chúng đối với biến đổi khí hậu; Tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và chiến lược bảo tồn; Phân tích và dự đoán các thay đổi thông qua khám phá các dữ liệu thu thập.

Học sinh say mê làm việc theo nhóm dự án liên quốc gia

Sau thời gian 5 ngày làm việc miệt mài, các đội tham gia thuyết trình dự án của mình trước Ban giám khảo là những chuyên gia đầu ngành đến từ 8 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Ban giám khảo đã lựa chọn ra 8 đội xuất sắc để thuyết trình tại vòng chung kết với 2 đội một chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ có ba giải dự án đồng đội bao gồm 1 giải vàng, 1 giải bạc, 1 giải đồng. Kết quả có tổng số 12 giải dành cho dự án liên quốc gia.

Vượt qua nhiều đối thủ đến từ các nước đã có thành tích và lịch sử nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đối phó với biến đổi khí hậu, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được các giải thưởng cao. Bốn giải theo dự án đồng đội liên quốc gia gồm: 1 giải vàng của em Lê Minh Đức, 2 giải bạc của em Hoàng Bảo Ngọc, em Lê Mai Jenifer và 1 giải đồng của em Phan Trâm Anh. Đồng thời, Ban giám khảo cũng lựa chọn 8 giải cá nhân xuất sắc, trong đó, em Trần Nguyễn Châu Anh đã xuất sắc dành được giải thưởng này.

Đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc dành các giải thưởng danh giá

“Cuộc thi là trải nghiệm quý giá. Nơi chúng em được phát huy điểm mạnh của bản thân, kết nối giao lưu với những bạn trẻ tài năng, bản lĩnh ở các quốc gia, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thú vị”, học sinh Phan Trâm Anh - Trường Quốc tế Song ngữ Victoria Nam Sài Gòn chia sẻ.

Trước kết quả xuất sắc của các học sinh, Ths. David Perkin - Hiệu trưởng chuyên môn trường Victoria Nam Sài Gòn bày tỏ: “Trường Victoria Nam Sài Gòn không chỉ tự hào về những thành tựu mà các em đã dành được trong hội trại ASEAN+3 vừa qua. Chúng tôi vui mừng khi được nhìn thấy học sinh của mình đang từng bước vươn ra thế giới, cùng các bạn học sinh quốc tế thể hiện khả năng trong lĩnh vực khoa học môi trường nói chung, các mối đe doạ môi trường và giải pháp bảo vệ nói riêng. Điều này không chỉ quan trọng trong bối cảnh xu thế ESG lan rộng mạnh mẽ, không còn giới hạn ở phạm vi doanh nghiệp như chúng ta vẫn thấy. Đây cũng là động lực để các em nhận diện tiềm năng và theo đuổi nghề nghiệp tương lai”.

Hội trại năng khiếu khoa học ASEAN+3 lần thứ 13, đã thắp lửa và tiếp thêm động lực, niềm đam mê cho các tài năng trẻ dấn thân vào hoạt động nghiên cứu khoa học. Màn thể hiện xuất sắc trong hội trại lần này sẽ là bước đệm quan trọng giúp các tài năng trẻ của Việt Nam sớm tỏa sáng trong lĩnh vực khoa học ứng dụng phòng chống biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Thanh Hà