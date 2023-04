1- Tập thể dân phố Gò Dung, khu hành chính 16, KHC 15, phường Liên Bảo, cùng các hộ dân khác tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, gửi đơn tố giác tội phạm và kiến nghị sai phạm các cá nhân có liên quan đến việc thu hồi đất xây dựng công trình tại Vĩnh Yên. Trong đơn thư đã liệt kê nhiều công trình, dự án thu hồi đất cấp cho các đối tác trong đó có Công ty TNHH Kim Long...

2- Công ty TNHH Thiên Thư, Cao Bằng, 012 tổ 6, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, gửi đơn kiến nghị về việc công ty bị phạt chậm nộp thuế nhưng do nhiều lý do khách quan, trong đó có việc chuyển địa điểm mới nhưng không được chấp nhận nộp thuế tại khu vực mới; do mã thuế thay đổi và sự hướng dẫn chậm trễ của cơ quan thuế; do làm tờ khai nhưng không được chấp nhận...

3- Ông Đào Công Bình, thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tình Hưng Yên, thay mặt một số hộ dân cùng địa chỉ, gửi đơn tố cáo về việc chính quyền địa phương đã thu hồi đất triển khai sự án nhưng không công khai minh bạch. Đó là dự án nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản. Khi chưa được giao đất nhưng doanh nghiệp đã tự ý phá huỷ đường nội đồng làm ảnh hưởng đến việc thoát nước, tự ý san gạt mồ mả. Theo ông, trong quá trình triển khai dự án, chính quyền và chủ đầu tư không đo đạc diện tích thực tế trả bồi thường, hủy hoại cây cối và hoa màu của người dân...

4- Bà Phạm Thị Lan, Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, thay mặt cho khoảng 60 hộ có địa chỉ như trên, gửi đơn tố cáo về việc nhà máy gạch Thanh Thủy thuộc Công ty TNHH 01 Thanh Thủy sản xuất vật liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng đến môi trưởng, không khí, nguồn nước khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Do ô nhiễm môi trường nên lúa không phát triển do ô nhiễm phèn, nhiễm mặn... Người dân kiến nghị Sở TNMT, các cơ quan chức năng khảo sát cụ thể với tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, dân chủ, công bằng...

5- Bà Đậu Thị Bích Ngọc, xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, gửi đơn tố cáo một lãnh đạo của xã đã vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, là người chủ mưu giả mạo chữ ký trong Biên bản họp Ban chấp hành Hội bảo trợ và khuyết tật và trẻ mồ côi, sai quy định về tổ chức cán bộ đưa người nhà lên làm chủ tịch hội... Ngoài ra còn giả mạo chữ ký của bà để trục lợi ngân sách cho cá nhân.

6- Ông Lê Thành Phát, đại diện cho 7 anh em trong gia đình có địa chỉ tại 305/15 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật. Ông cho rằng bố ông là Lê Văn Ngơi là người thừa kế hợp pháp thửa đất 16.000m2, trong đó có thửa diện tích 504,4m2 đất hành lang bảo vệ đường bộ 30/4 diện tích 100m2. Do tình hình chiến tranh nên gia đình đã không trực tiếp sử dụng, do đó nhiều tổ chức sử dụng trái phép. Nay địa phương ra quyết định thu hồi cưỡng chế thửa đất 504,4m2 trong đó có mảnh đất 10 m2. Gia đình đã đề nghị chính quyền cung cấp hồ sơ thửa đất nhưng không cung cấp trong khi gia đình có đủ hồ sơ.

Ban Bạn đọc