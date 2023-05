ĐB Dương Khắc Mai (Đắk Nông) nêu, tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt được kỳ vọng; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao khiến nhiều người bận tâm; một bộ phận cán bộ có căn bệnh đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai.

ĐB Dương Khắc Mai đồng tình với nội dung đại biểu Trần Quốc Tuấn phát biểu ban đầu. Ông đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn tháo gỡ khó khăn, nút thắt cho địa phương về cơ chế, thể chế, có liệu pháp đủ mạnh để sốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ và có liều thuốc đặc trị tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai mà không để lan ra diện rộng...

Để thực hiện chính sách nâng cao phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân, theo báo cáo của Chính phủ thì việc quan tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, do quy mô quỹ an sinh xã hội còn hạn chế nên chưa thể đảm bảo được thu nhập cho mọi đối tượng người cao tuổi. Trong khi đó, già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và trong tương lai gần sẽ tác động mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống KT-XH. Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm vì hiện nay hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội người cao tuổi chưa hoàn thiện.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, ĐB kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đồng bộ, đa dạng, chất lượng, kết hợp có hiệu quả giữa bảo hiểm mang tính chất xã hội và bảo hiểm mang tính chất dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân.

Nhà nước có thể xem xét hỗ trợ Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện để khuyến khích sự tham gia của nhóm lao động tự do, nông dân và các ngành nghề truyền thống, thúc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, có cơ chế khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đa dạng các mô hình an sinh xã hội.

Trong đó có mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm đảm bảo thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người, phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của quốc gia vào mỗi người dân. Xây dựng chính sách, pháp luật về an sinh xã hội cho người cao tuổi cần phải thực hiện song song với hệ thống pháp luật về kinh tế.

