Video: Al Masirah của Houthi

Hãng tin TASS cho hay, đoạn video được phát sóng trên kênh truyền hình Al Masirah của Houthi hôm 30/6 đã ghi lại giây phút USV Toofan the Destroyer trong biên chế nhóm vũ trang này thực hiện vụ tấn công nhằm vào tàu Transworld Navigator trên Biển Đỏ hôm 23/6.

Khoảnh khắc USV Toofan tập kích tàu hàng Transworld Navigator. Ảnh: Al Masirah của Houthi

Được biết, USV Toofan the Destroyer có thể mang theo đầu đạn nặng từ 1.000-1.500kg, và di chuyển với vận tốc 45 hải lý/giờ, tức 83,3 km/giờ. Houthi tuyên bố rằng loại USV này có sức công phá lớn và có thể hoạt động ở mọi điều kiện trên biển.

Theo thông cáo từ Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) công bố hôm 24/6, vụ tấn công do USV Toofan the Destroyer nhằm vào thương thuyền Transworld Navigator đã khiến “một số thủy thủ của tàu này bị thương, trong khi bản thân con tàu cũng bị hư hại nhẹ”.

