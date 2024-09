Apple đã ra thông báo tổ chức sự kiện mùa thu thường niên vào ngày 9/9 tới. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn vài ngày nữa iPhone 16 sẽ chính thức ra mắt.

Apple dự kiến ra mắt loạt iPhone mới vào ngày 9/9 tới.

Giống như dòng iPhone 15, iPhone mới năm nay dự kiến ​​sẽ giữ nguyên bốn mẫu: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Sẽ có rất nhiều điểm khác biệt về thiết kế và các tính năng mới cần lưu ý, đặc biệt là 2 mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

iPhone màn hình lớn nhất từ ​​trước đến nay

Theo tin đồn, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max năm nay sẽ có kích thước màn hình lớn hơn, lần lượt tăng lên 6,3 và 6,9 inch. Để so sánh, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được trang bị màn hình lần lượt là 6,1 inch và 6,7 inch. Kích thước màn hình mới sẽ là lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với iPhone.

Ảnh: CNET

Bố cục camera dọc cho iPhone 16 và 16 Plus

Các mẫu tiêu chuẩn iPhone 16 và iPhone 16 Plus năm nay sẽ có bố cục camera dọc với thiết kế mô-đun hình viên thuốc, thay vì bố cục camera chéo như iPhone 15. Cụm camera mới có 2 cảm biến riêng biệt cho góc rộng và góc siêu rộng. Bố cục camera dọc dự kiến ​​sẽ cho phép quay video không gian, hiện chỉ giới hạn ở các mẫu iPhone 15 Pro.

Thay đổi về pin

Tin đồn cho rằng ‌iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max sẽ có pin lớn hơn so với các mẫu tiền nhiệm, trong khi mẫu iPhone 16 Pro nhỏ hơn có thể có nâng cấp pin lớn nhất, còn ‌iPhone 16 Plus có thể có dung lượng pin giảm.

Pin iPhone 16 được cho là tăng 6% so với iPhone 15, trong khi iPhone 16 Pro Max tăng 5% và iPhone 16 Pro tăng 9%. Ngược lại, iPhone 16 Plus được cho là giảm 9% dung lượng. Mặt khác, Apple cũng có khả năng sử dụng công nghệ pin xếp chồng để tăng mật độ năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Nút chụp

Tất cả các mẫu iPhone 16 sẽ có nút chụp (Capture) mới dành riêng để kích hoạt chụp ảnh hoặc quay video. Nút này sẽ bổ sung các tính năng như khả năng thu phóng bằng cách vuốt sang trái và phải trên nút, lấy nét vào chủ thể bằng cách nhấn nhẹ và kích hoạt chụp bằng cách nhấn mạnh hơn. Nút chụp sẽ nằm ở phía dưới bên cạnh phải của ‌iPhone 16.

Nâng cấp ống kính góc siêu rộng

Các mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max dự kiến ​​sẽ có camera góc siêu rộng 48MP được nâng cấp, cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn, mang lại những bức ảnh được cải thiện chất lượng, đặc biệt là trong môi trường thiếu sáng.

Camera iPhone 16 Pro được nâng cấp. Ảnh minh hoạ: CNET

Điều này cũng có nghĩa là các mẫu iPhone 16 Pro sẽ có thể chụp ảnh ProRAW ở chế độ góc siêu rộng. Những bức ảnh này giữ lại nhiều chi tiết hơn để chỉnh sửa linh hoạt hơn và có thể in với kích thước lớn. iPhone 16 Pro Max cũng được đồn đoán là sẽ có camera chính lớn hơn với cảm biến Sony IMX903 48MP tùy chỉnh tiên tiến.

Camera siêu tele

iPhone 16 Pro Max có thể là mẫu điện thoại đầu tiên có camera tiềm vọng siêu tele để tăng đáng kể khả năng zoom quang học. "Siêu tele" thường dùng để chỉ máy ảnh có tiêu cự trên 300mm. Ống tele hiện tại trên iPhone 15 Pro Max tương đương với ống kính 77mm, vì vậy nếu tin tức này chính xác, khả năng zoom của iPhone 16 Pro Max có ​​thể tăng đáng kể. Máy ảnh siêu tele thường được sử dụng để chụp ảnh thể thao và động vật hoang dã, nhưng hậu cảnh cực kỳ mềm mại mà chúng tạo ra cũng hữu ích cho chụp ảnh chân dung, miễn là có đủ khoảng cách giữa chủ thể và nhiếp ảnh gia.

Hỗ trợ Wi-Fi nhanh hơn

Các mẫu iPhone 16 Pro của Apple dự kiến ​​sẽ có Wi-Fi 7, cho phép truyền dữ liệu qua các băng tần 2,4GHz, 5GHz và 6GHz cùng lúc. Điều này sẽ giúp tốc độ Wi-Fi nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và kết nối đáng tin cậy hơn. Với các công nghệ như 4K QAM, Wi-Fi 7 cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu tối đa trên 40 Gbps, tăng 4 lần so với Wi-Fi 6E. Trong khi đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus được đồn đoán sẽ hỗ trợ Wi-Fi 6E, hoạt động với băng tần 6 GHz, cho phép tốc độ không dây nhanh hơn và giảm nhiễu tín hiệu.

Chip A18 Series mới

Dự kiến ​​chip A18 Pro thế hệ tiếp theo của Apple sẽ được sản xuất theo tiến trình 3nm thế hệ thứ hai của TSMC, được gọi là N3E. Theo tin đồn, cả bốn mẫu iPhone 16 đều sẽ được trang bị chip mang thương hiệu A18, nhưng Apple vẫn có thể phân biệt giữa các mẫu tiêu chuẩn và các mẫu Pro, thậm chí còn đặt tên riêng cho chip là A18 và A18 Pro. Việc cả bốn mẫu ‌iPhone 16‌ đều có cùng chip A18 là điều hợp lý vì các tính năng Apple Intelligence sẽ ra mắt trong iOS 18. Apple Intelligence yêu cầu chip công suất cao để các tính năng AI chạy trên thiết bị. Hiện tại, chỉ có ‌iPhone 15 Pro‌ và Pro Max mới có thể sử dụng Apple Intelligence.

Modem Qualcomm 5G

Dự kiến ​​Apple sẽ sử dụng modem Snapdragon X75 mới nhất của Qualcomm trong các mẫu Pro và Pro Max năm nay. Snapdragon X75 có tốc độ tải xuống và tải lên 5G nhanh hơn so với X70, được sử dụng trong các mẫu iPhone 15. Bộ thu phát mmWave và 5G dưới 6 GHz kết hợp của modem cũng chiếm ít hơn 25% không gian trên bảng mạch và được cho là sử dụng ít hơn tới 20% điện năng. iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ giữ lại modem Snapdragon X70.

Ống kính Tetraprism

Cả hai mẫu iPhone 16 Pro dự kiến ​​sẽ có zoom quang 5x, hiện chỉ có trên iPhone 15 Pro Max. Hệ thống ống kính tetraprism của Apple có thiết kế "gấp" giúp nó nằm vừa vặn bên trong iPhone, cho phép zoom quang lên tới 5x và zoom kỹ thuật số lên tới 25x. Ngược lại, iPhone 15 Pro nhỏ hơn hiện tại bị giới hạn ở mức zoom quang học 3x, tương đương với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Công nghệ Micro-Lens

Apple được cho là đang cân nhắc sử dụng công nghệ micro-lens để duy trì hoặc tăng độ sáng của màn hình OLED trên các mẫu iPhone 16 trong khi có khả năng giảm mức tiêu thụ điện năng của chúng. Công nghệ MLA (Micro Lens Array) hoạt động bằng cách sử dụng một mẫu đồng nhất gồm hàng tỷ thấu kính bên trong tấm nền giúp giảm phản xạ bên trong. Các thấu kính này chuyển hướng ánh sáng phản xạ ngược từ bên trong tấm nền về phía màn hình, có thể giúp tăng độ sáng cảm nhận được trong khi vẫn duy trì cùng mức tiêu thụ điện năng hoặc duy trì mức độ sáng trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn so với các tấm nền OLED thông thường ở cùng độ sáng.

Nút hành động

Năm 2024, nút hành động (Action) dự kiến ​​sẽ được mở rộng sang các mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn. Nút hành động được sử dụng trên toàn bộ dòng iPhone 16 sẽ giống hệt với nút hành động của iPhone 15 Pro. Nút hành động thay thế cho công tắc tắt tiếng truyền thống, có thể thực hiện nhiều chức năng như kích hoạt đèn pin, bật camera, khởi chạy phím tắt, bật hoặc tắt chế độ lấy nét, sử dụng dịch, bật/tắt chế độ im lặng...

Nút hành động trên iPhone 15 Pro. Ảnh: CNET

Sạc nhanh 40W và MagSafe 20W

Theo tin đồn, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 40W và sạc MagSafe 20W. Hiện tại, các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Pro có khả năng sạc nhanh tối đa 27W với bộ chuyển đổi nguồn USB-C phù hợp, trong khi bộ sạc MagSafe chính thức từ Apple và các bên thứ ba được ủy quyền có thể sạc không dây cho các mẫu iPhone 15 ở mức công suất lên đến 15W. Việc tăng cường sạc nhanh hơn ​​sẽ cân bằng và cải thiện vấn đề thời gian sạc do dung lượng pin iPhone 16 tăng.

Nâng cấp microphone

Apple được cho là sẽ nâng cấp đáng kể cho microphone của iPhone 16 để cải thiện trải nghiệm Siri mới được tăng cường trí tuệ nhân tạo, bao gồm nhận thức theo ngữ cảnh, lập chỉ mục ngữ nghĩa, điều khiển ứng dụng và nhận thức trên màn hình. Tham vọng AI Siri của Apple sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quá trình xử lý đầu vào bằng giọng nói được cải thiện và microphone mới dự kiến ​​sẽ cung cấp tỷ lệ tín hiệu được cải thiện đáng kể.

Bộ nhớ mở rộng

Theo tin đồn, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có dung lượng lưu trữ tối đa gấp đôi so với các mẫu iPhone 15 Pro, tăng từ 1TB lên 2TB. Động thái này được cho là kết quả của việc Apple chuyển sang flash NAND Quad-Level Cell (QLC). Việc Apple sử dụng công nghệ QLC NAND cho phép chứa nhiều dung lượng lưu trữ hơn vào một không gian nhỏ hơn và rẻ hơn so với NAND Triple-Level Cell (TLC) mà các iPhone hiện tại đang sử dụng. Nhược điểm là QLC có tốc độ đọc và ghi chậm hơn TLC.

RAM tăng

Theo tin đồn, cả hai mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus của Apple đều có RAM 8GB, tăng so với RAM 6GB trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus. RAM lớn hơn sẽ tương đương với hiệu suất được cải thiện cho đa nhiệm trên iPhone. Apple cho biết, cần có nhiều RAM cho các tính năng Apple Intelligence, vì vậy có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tất cả các thiết bị trong dòng iPhone 16 đều có RAM ít nhất 8GB.

Neural Engine được nâng cấp

Theo một báo cáo từ nguồn tin Đài Loan (Trung Quốc), chip A18 thế hệ tiếp theo của Apple sẽ có Neural Engine được nâng cấp với nhiều lõi hơn đáng kể. Neural Engine được nâng cấp sẽ cải thiện hiệu suất của các tính năng Apple Intelligence và các tác vụ học máy. Các mẫu iPhone 12 đến iPhone 15 của Apple đều bao gồm Neural Engine 16 lõi. Mặc dù không có sự khác biệt về số lượng lõi giữa các thế hệ, Apple vẫn cố gắng cải thiện hiệu suất của chúng trong các mẫu máy tiếp theo.

Công nghệ viền siêu mỏng

Theo tin đồn, Apple có kế hoạch tối đa hóa kích thước màn hình trên dòng iPhone 16 bằng cách sử dụng công nghệ viền siêu mỏng mới Border Reduction Structure (BRS). Công nghệ này giúp giảm thiểu viền bezel ở phía dưới màn hình. BRS thực hiện điều này bằng cách cuộn dây đồng bên trong thành một gói nhỏ gọn hơn. Theo báo cáo, Apple có kế hoạch áp dụng công nghệ màn hình không viền cho cả bốn mẫu iPhone 16, nhưng các mẫu iPhone 16 Pro sẽ có viền bezel mỏng nhất, đánh bại độ mỏng của viền màn hình ngay cả trên các thiết bị iPhone 15 Pro mới nhất của hãng.

Lớp hoàn thiện khung titan bóng bẩy hơn

Theo tin đồn, Apple sẽ sử dụng quy trình hoàn thiện được cải tiến cho khung máy bằng titan trên các mẫu iPhone 16 Pro. Quy trình mới được cho là sẽ khiến iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max trông bóng bẩy hơn so với các mẫu iPhone 15 Pro, vốn có lớp hoàn thiện được chải xước. Quy trình sản xuất được cải tiến sẽ tạo ra vẻ ngoài bóng bẩy giống với vật liệu thép không gỉ được đánh bóng ở các mẫu iPhone Pro trước đây. Tuy nhiên, lớp hoàn thiện bằng titan mới sẽ ít bị trầy xước hơn so với thép không gỉ.

Giảm hiện tượng lóa ống kính

Apple được cho là đang thử nghiệm công nghệ phủ quang học chống phản chiếu mới cho camera iPhone, có thể cải thiện chất lượng ảnh bằng cách giảm hiện tượng lóa ống kính và bóng mờ. Táo khuyết có kế hoạch đưa công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử (ALD) mới vào quy trình sản xuất ống kính camera iPhone. Các vật liệu được phủ ALD cũng có thể bảo vệ hệ thống ống kính camera khỏi tác hại của môi trường mà không ảnh hưởng đến khả năng thu sáng hiệu quả của cảm biến.

Màu mới

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max dự kiến ​​sẽ có màu đen, trắng, bạc, xám hoặc "Titanium tự nhiên" và hồng. Điều này cho thấy tùy chọn màu xanh Titan của iPhone 15 Pro sẽ bị ngừng sản xuất và thay thế bằng màu hồng hoặc vàng hồng titan mới, thậm chí có thể có màu đồng trong một số điều kiện ánh sáng nhất định.

Các phiên bản màu iPhone 15 and 15 Plus. Video: CNET

Trong khi đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus được cho là sẽ có màu đen, xanh lá cây, hồng, xanh lam và trắng. So với iPhone 15, điều này có nghĩa là màu trắng sẽ thay thế màu vàng, các màu khác vẫn giữ nguyên.

(Theo Macrumors, CNET)