Những tin tức rò rỉ vẫn không ngừng xuất hiện thời điểm trước khi dòng iPhone 16 ra mắt tháng 9 tới. Phần lớn thông tin gần đây tập trung vào mẫu iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Mặc dù vậy, vẫn sẽ có những nâng cấp đối với các mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn ra mắt cùng thời điểm với các flagship của Apple.

iPhone 16 có nhiều nâng cấp đáng mong đợi. Ảnh: Appleinsider

Dưới đây là những tính năng mà các fan hâm mộ Táo khuyết có thể mong đợi ở iPhone 16 và iPhone 16 Plus.

Chip A17

Một điều gần như chắc chắn là việc nâng cấp chip. Kể từ iPhone 14, Apple đã duy trì việc trang bị chip mới nhất cho các mẫu Pro, trong khi các iPhone tiêu chuẩn sẽ sử dụng mẫu chip cũ hơn.

Các mẫu chip dành cho iPhone 14 Pro và iPhone 15 Pro lần lượt là A16 Bionic và A17 Pro, trong khi các iPhone tiêu chuẩn của 2 dòng này sử dụng A15 Bionic và A16 Bionic.

Điều này cho phép các iPhone Pro có chip mạnh hơn đáng kể so với các mẫu tiêu chuẩn mà Apple không cần phải thiết kế hai loại chip khác nhau mỗi năm.

Apple Intelligence được xem là yếu tố thúc đẩy việc nâng cấp iPhone. Ảnh: Appleinsider

Nếu nó tiếp tục được duy trì với dòng iPhone 16, chip A17 Pro sẽ được tái sử dụng cho iPhone 16 trong khi dòng iPhone 16 Pro sẽ chuyển sang chip A18. Ngoài ra, cũng có tin đồn rằng chip A18 sẽ được sử dụng rộng rãi với tất cả các mẫu iPhone mới.

Bất kể là A17 Pro hay A18, sự thay đổi về chip sẽ rất đáng kể đối với iPhone 16. A17 Pro đi kèm với 8GB RAM là tiêu chuẩn để iPhone tương thích với Apple Intelligence.

Apple Intelligence là bước tiến lớn của Apple trong lĩnh vực học máy. AI tổng quát và các câu trả lời theo ngữ cảnh gần gũi hơn là một phần quan trọng để Táo khuyết đưa iPhone vào cuộc đua với các đối thủ Android.

Để đảm bảo cho sự hiện diện của Apple Intelligence, chí ít iPhone phải dùng chip A17 trong khi A16 là không thể. Vì thế, iPhone 16 và iPhone 16 Plus được trang bị A17 là điều bắt buộc đối với thế hệ iPhone tiếp theo của Apple.

Để tham khảo, Neural Engine 16 lõi của A16 Bionic có thể xử lý tới 17 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, trong khi của A17 Pro có thể đạt tới 35 nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Màn hình

Màn hình được xem là một phần quan trọng của bất kỳ trải nghiệm smartphone nào, nơi mọi người tương tác nhiều nhất với thiết bị.

Trong khi những tin tức rò rỉ nổi bật dành cho màn hình các mẫu Pro thì iPhone 16 dự kiến ​​cũng sẽ có một số thay đổi.

iPhone 16 cũng có thể có viền màn hình siêu mỏng. Ảnh: Appleinsider

Ngay sau khi iPhone 15 ra mắt, đã có tin đồn về việc màn hình iPhone sẽ ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, trong khi màn hình các mẫu iPhone 16 Pro dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 0,2 inch thì các mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn được cho là có cùng kích thước và trọng lượng với thế hệ iPhone 15.

Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là iPhone 16 sẽ có màn hình 6,1 inch và 6,7 inch cho phiên bản Plus.

Mặc dù có cùng kích thước vật lý, nhưng có một thay đổi khác có thể cải thiện màn hình thiết bị. Hồi tháng 3/2024, các tin đồn cho biết, Apple đang áp dụng công nghệ Border Reduction Structure (BRS) cho dòng iPhone 16. Tháng 4/2024, một báo cáo cho biết viền màn hình dòng iPhone 16 sẽ tiếp tục mỏng hơn.

Đến tháng 6/2024, các tin tức rò rỉ cho biết các mẫu iPhone 16 Pro sẽ có “viền màn hình mỏng nhất thế giới”. Nếu các tin đồn này chính xác, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ trở thành những smartphone cao cấp có màn hình tràn viền đẹp nhất thế giới.

Mặc dù một lần nữa, vấn đề viền màn hình siêu mỏng chủ yếu được đưa ra với các mẫu Pro, nhưng ít nhất vẫn có khả năng các mẫu tiêu chuẩn cũng có được điều này.

Camera

Một lần nữa, phần lớn tin đồn về camera đều liên quan đến 2 mẫu iPhone 16 Pro. Các nguồn tin cho biết ống kính tetaprism sẽ được trang bị cho cả 2 mẫu iPhone 16 Pro (trước đây chỉ có trên iPhone 15 Pro Max), nhưng khả năng trang bị cho các iPhone 16 tiêu chuẩn là rất thấp.

Điều được mong đợi ở iPhone 16 tiêu chuẩn là sự thay đổi ở bố cục cụm camera. Các tin tức rò rỉ đều cho rằng iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có cụm camera sau bố trí theo chiều dọc, thay vì theo đường chéo mô-đun của iPhone 15.

Vị trí xếp camera của iPhone 16 giúp thiết bị có thể quay video không gian. Ảnh: Appleinsider

Với cách bố trí ống kính này, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ sở hữu tính năng quay video không gian để hỗ trợ kính thực tế ảo Apple Vision Pro.

Một khả năng khác ít có cơ hội dành cho iPhone 16 tiêu chuẩn là công nghệ phủ quang học chống phản chiếu, giúp giảm hiện tượng lóa và bóng ma. Lớp phủ chống phản chiếu cho ống kính này dự kiến sẽ chỉ có trên các iPhone 16 Pro.

Nút hành động

Việc bổ sung nút Action (nút hành động) cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đồng nghĩa với việc công tắc tắt tiếng đã được thay thế bằng nút đa chức năng. Tuy nhiên, với dòng tiêu chuẩn, iPhone 15 vẫn giữ lại công tắc tắt tiếng.

Thế nhưng, nút hành động sẽ có trên iPhone 16. Một nguồn tin từ tháng 12/2023 đã tuyên bố điều này. Nó cũng nằm trong xu hướng chuyển giao các tính năng từ các iPhone Pro sang các iPhone tiêu chuẩn của Táo khuyết.

Giao diện quản lý nút Action của iPhone 15 Pro. Ảnh: Appleinsider

Ngoài ra, đã có các báo cáo cho rằng iPhone 16 Pro sẽ có nút Capture (nút chụp). Mặc dù chưa rõ nút chụp có được trang bị cho iPhone 16 tiêu chuẩn hay không, nhưng không ngoại trừ điều đó xảy ra.

Pin

Thời lượng pin là một tính năng thường không được đánh giá cao về độ "hào nhoáng" nhưng nó lại rất quan trọng. Apple đã nỗ lực tăng thời lượng pin theo thời gian, bằng cách tăng dung lượng pin hoặc tối ưu phần mềm để tiết kiệm năng lượng.

Theo các thông tin rò rỉ, khả năng Apple sẽ cải thiện dung lượng pin cho hầu hết các mẫu iPhone 16, bao gồm cả phiên bản Pro và phiên bản tiêu chuẩn.

Dung lượng pin iPhone 16 được dự kiến sẽ tăng. Ảnh: Appleinsider

Đối với iPhone 16, nó được cho là có dung lượng pin 3.561mAh, tăng từ mức 3.367 của iPhone 15.

Tuy nhiên, iPhone 16 Plus được đồn đoán sẽ có dung lượng pin giảm. Dự kiến, 16 Plus sẽ có pin 4.006mAh, thấp hơn phiên bản tiền nhiệm iPhone 15 Plus (4.407mAh). Tuy nhiên, tại thời điểm này, vẫn chưa thể xác định tin đồn đó chính xác đến mức nào.

Apple được cho là đang xem xét sử dụng hệ thống tản nhiệt graphene và công nghệ cực cathode hiệu suất cao cho iPhone mới. Ngoài ra, cũng có tin đồn Táo khuyết sẽ tăng công suất cho pin, với việc các cell pin sẽ chứa nhiều điện tích hơn, giúp kéo dài thời lượng pin cho iPhone mới.

Loạt iPhone 16 dự kiến sẽ được Apple trình làng vào tháng 9 tới. Các tính năng AI mới - Apple Intelligence vừa được Apple giới thiệu tại WWDC 2024 được cho sẽ là tâm điểm của sự chú ý đối với không chỉ các mẫu iPhone 16 Pro mà cả các iPhone 16 tiêu chuẩn.

Xem video concept iPhone 16 với cụm camera sau xếp theo chiều dọc (Video: EvolutionofTech ET):