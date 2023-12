CNN dẫn lời vị quan chức Israel giấu tên nói rằng, mọi thứ trong thời điểm hiện tại “đang được đàm phán và chưa có gì ở giai đoạn cuối”.

“Phía Hamas đang yêu cầu những tù nhân ‘nặng ký’ hơn so với trước, tức những người quan trọng hơn các phụ nữ và thanh thiếu niên được Israel thả tự do theo điều khoản thỏa thuận lần trước giữa hai phía. Trong khi đó, Tev Aviv yêu cầu Hamas thả tự do cho tất cả những con tin còn lại như một phần thỏa thuận”, người này cho biết.

Binh sĩ Israel tham chiến ở Dải Gaza ngày 20/12. Ảnh: Lực lượng phòng vệ Israel

Cũng theo vị quan chức này, Văn phòng Thủ tướng Israel tin rằng còn khoảng 129 con tin bị giam giữ ở Dải Gaza, trong đó 108 người còn sống.

Theo CNN, những tuyên bố trên được quan chức Israel tiết lộ trong bối cảnh rộ thông tin chính quyền Tel Aviv gần đây đã gửi đề xuất liên quan đến việc ngừng bắn và trao đổi con tin tới Hamas.

Cụ thể, Israel yêu cầu phong trào này trả tự do cho khoảng 40 con tin, gồm phụ nữ, người cao tuổi và người có vấn đề về sức khỏe. Đổi lại, Tel Aviv sẽ ngừng các hoạt động quân sự trong 7 ngày, và mở rộng các khu vực nhân đạo nhằm tăng cường viện trợ tại Dải Gaza.

Israel tuyên bố tập kích 300 mục tiêu ở Dải Gaza

Trong thông cáo đưa ra hôm nay (20/12), Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào nhiều mục tiêu đối phương nằm ở Dải Gaza, như “tiến hành các cuộc đọ súng tầm gần với Hamas, hay chỉ điểm không quân ném bom nhiều cơ sở hạ tầng”.

“Với các hoạt động chung diễn ra trên bộ, trên biển và đường không, các cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào nhiều tay súng và cơ sở vật chất của Hamas. Hơn 300 mục tiêu bị chúng tôi tấn công trong 24 giờ qua”, thông cáo của IDF viết.

Tuy nhiên, bản thông cáo trên không nêu rõ những địa điểm nào bị IDF tấn công, cũng như số liệu ước tính thiệt hại của đối phương.

