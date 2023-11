Theo The Times of Israel, trong ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tới thị sát Dải Gaza lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ. Tại đây, ông Gallant nhấn mạnh rằng Israel sẽ không rút quân cho tới khi toàn bộ con tin được trả tự do.

"Việc giải thoát thành công nhóm con tin đầu tiên là do Israel đã gây áp lực quân sự lên Hamas. Mỗi lần chúng tôi gia tăng sức ép, Hamas sẽ muốn tạm ngừng giao tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực cho tới khi đối thủ đưa ra một lời đề nghị mà Tel Aviv có thể chấp nhận. Chúng tôi không thể từ bỏ chiến dịch ở Gaza cho tới khi tất cả con tin trở về nhà", ông Gallant nói.

Binh lính và xe tăng Israel tại Dải Gaza. Ảnh: IDF

Cũng theo Bộ trưởng Gallant, các lệnh ngừng bắn sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Lần đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra "dưới làn đạn", đồng nghĩa với việc các cuộc giao tranh giữa hai bên sẽ tiếp tục.

Người dân Gaza đổ xô tích trữ thực phẩm sau lệnh ngừng bắn

Theo Al Jazeera, trong ngày 25/11, hàng ngàn người dân đã vây kín khu chợ Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza để mua lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác. Đây là ngày thứ 2 kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực.

Người dân ở Gaza xếp hàng mua gas. Ảnh: Reuters

Báo cáo của Cục Thống kê trung ương Palestine cho biết, giá lương thực tại Gaza trong thời gian qua đã tăng mạnh vì nhu cầu tăng đột biến và nguồn cung bị cắt vì chiến dịch quân sự của Israel. Theo đó, giá rau và bột mì tăng lần lượt lên 32% và 65%, riêng giá nước tăng tới 100%.

Đại diện Liên Hợp Quốc cho biết, lệnh ngừng bắn sẽ cho phép các tổ chức nhân đạo tăng quy mô viện trợ tới người dân Gaza. Trong ngày 25/11, 61 xe tải chở hàng cứu trợ của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) đã tới thành phố Gaza. Đoàn xe mang theo rất nhiều lương thực, nước và vật tư y tế.

Qatar kỳ vọng kéo dài thời hạn ngừng bắn

Theo CNN, trong ngày 25/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết, nước này đang làm việc tích cực để kéo dài thời hạn ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

"Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết những quan ngại từ 2 phía về thỏa thuận trao đổi con tin, đồng thời làm việc với Mỹ và Ai Cập để tăng số lượng hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza", ông Al-Ansari nói.