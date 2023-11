CNN trích dẫn tuyên bố phát đi tối 24/11 của Văn phòng Thủ tướng Israel tiết lộ, các quan chức an ninh của nước này đang nghiên cứu danh sách các con tin Do Thái sẽ được trả tự do đợt 2 theo thỏa thuận với Hamas.

Đám đông vẫy cờ Israel chào mừng máy bay chở các con tin mới được Hamas phóng thích đến bệnh viện nhi Schneider ở Petah Tikva, Israel ngày 24/11. Ảnh: Reuters

Chuẩn tướng Gal Hirsch, điều phối viên về con tin của Israel hiện đã chuyển thông tin cho gia đình của những người sắp được thả. Tên tuổi của họ sẽ không được công bố cho đến khi tất cả trở về nước an toàn.

Tổng thống Mỹ lạc quan về cơ hội kéo dài ngừng bắn

Phát biểu trước báo giới khi đang công du Nantucket, bang Massachusetts hôm 24/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định hiện tồn tại khả năng lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza có thể được gia hạn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nantucket, Massachusetts. Ảnh: CNN

Theo thỏa thuận đã công bố, quân đội Israel và Hamas sẽ tạm ngừng giao tranh trong 4 ngày, kể từ 7h giờ địa phương ngày 24/11 để phóng thích các con tin và tù nhân cũng như cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tiến vào Dải Gaza.

Theo báo Guardian, khi được hỏi về mong đợi của ông, lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ hy vọng “phần còn lại của thế giới Ảrập và khu vực cũng đang gây áp lực lên tất cả các bên” để kéo dài quá trình ngừng bắn và kết thúc xung đột nhanh nhất có thể.

“Việc điều chỉnh viện trợ quân sự cho Israel là suy nghĩ đáng giá, nhưng tôi không nghĩ nếu bắt đầu từ đó, chúng ta sẽ có được như ngày hôm nay", ông Biden lưu ý.

Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, ông Biden cũng kỳ vọng sẽ có thêm hàng chục con tin ở Gaza, bao gồm cả công dân Mỹ được trả tự do.