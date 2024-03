Theo Times of Israel, trong ngày 11/3, ông Israel Katz, Ngoại trưởng Israel, đã có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ). Tại đây, ông Katz đã kêu gọi cơ quan này "gây sức ép nhiều nhất có thể" để buộc Hamas phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin.

Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Israel cũng yêu cầu LHQ lên án các hành vi tấn công tình dục đã xảy tại một số địa điểm ở Dải Gaza trong cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas.

"Chúng ta cần áp dụng các biện pháp trừng phạt với Hamas. Hành vi của nhóm vũ trang này còn tồi tệ hơn Al-Qaeda hay ISIS", ông Katz nói.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz. Ảnh: Reuters

Báo cáo từ phía Israel cho biết, Hamas đã bắt giữ 253 con tin sau cuộc tấn công vào tháng 10 năm ngoái. Hiện tại, đã có 105 con tin được trả tự do trong các cuộc trao đổi diễn ra vào cuối năm 2023.

Hezbollah dùng hàng chục tên lửa tập kích tiền đồn của IDF

Theo Reuters, trong ngày 12/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận việc Hezbollah phóng hơn 70 quả tên lửa vào các tiền đồn của Israel tại cao nguyên Golan.

"Đây là cuộc tập kích tên lửa có quy mô lớn nhất mà Hezbollah từng thực hiện kể từ tháng 10/2023. Hệ thống Vòm Sắt đã đánh chặn thành công một số tên lửa, những tên lửa còn lại đã rơi xuống các khu vực trống. Không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc", IDF thông báo.

Khói bốc lên tại cao nguyên Golan sau đợt tập kích của Hezbollah. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã "phóng hơn 100 tên lửa" nhắm vào 2 tiền đồn của IDF ở cao nguyên Golan. "Đây là sự đáp trả cho các cuộc tấn công của IDF tại Baalbek", đại diện Hezbollah cho biết.

Cách đây 1 ngày, Hezbollah đã cáo buộc IDF không kích thành phố Baalbek (miền nam Lebanon), khiến 1 người thiệt mạng.

Những đợt giao tranh qua lại giữa IDF và Hezbollah đã khiến ít nhất 317 người tại Lebanon thiệt mạng. Về phía Israel, có ít nhất 10 binh sĩ và 7 dân thường đã thiệt mạng vì các cuộc tập kích ở biên giới.