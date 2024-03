Theo đài RT, Italia tạm thời triển khai hệ thống SAMP/T đặt trên mặt đất tới Slovakia vào năm ngoái để thay thế hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và được chuyển giao cho Ukraine giữa xung đột với Nga.

Hệ thống phòng không SAMP/T. Ảnh: Wikipedia

“Tôi đã nhận được thông báo từ Chính phủ Italia rằng, hệ thống phòng không họ cho chúng tôi mượn trong một năm, sẽ được rút khỏi Slovakia vì họ cần nó ở nơi khác”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 2/3 cho biết, nhưng không đề cập chính xác điểm đến tiếp theo của hệ thống vũ khí Italia.

Ông Fico cũng bày tỏ lo ngại về an ninh của đất nước ông sau khi không còn hệ thống SAMP/T, vì Slovakia hiện không có giải pháp thay thế nào để bảo vệ không phận của mình.

“Đầu tiên, chính phủ tiền nhiệm đã tặng Ukraine một hệ thống phòng không S-300 khổng lồ, do Nga phát triển và đang hoạt động bình thường. Sau đó, chúng tôi có các hệ thống Patriot do Mỹ chế tạo một thời gian ở đây, nhưng chúng cũng bị rút đi sau đó. Hiện điều tương tự lại xảy ra với hệ thống của Italia”, Thủ tướng Slovakia than phiền.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak cũng bày tỏ quan điểm tương tự ông Fico. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Standard hồi tháng 1 năm nay, quan chức này cáo buộc chính phủ tiền nhiệm đã bàn giao các khí tài quân sự quan trọng cho Kiev mà không có kế hoạch đảm bảo thiết bị thay thế, đồng thời lưu ý việc đó có thể khiến Bratislava mất nhiều năm để khắc phục những thiệt hại gây ra cho an ninh quốc gia.

Sau khi đắc cử chức Thủ tướng Slovakia tháng 9 năm ngoái, ông Fico, một người công khai chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã dừng viện trợ quân sự của Bratislava cho Kiev. Trong một tuyên bố bằng video trên mạng xã hội vào tháng trước, ông Fico cũng khẳng định sẽ không cử binh lính Slovakia tới Ukraine, ngay cả khi điều đó khiến ông phải mất chức.