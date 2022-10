Jon Rahm: Nỗ lực tìm lại mình trên sân golf

Từ thiên đường năm 2021 trở lại mặt đất vào năm 2022. Jon Rahm bước vào sự kiện Tây Ban Nha Mở rộng (Acciona Open de Espana), thuộc European Tour, sau khi trải qua khoảng thời gian đáng quên.

Jon Rahm tái xuất ở Tây Ban Nha

Mặc dù sự kiện có mức tiền thưởng không cao (1,75 triệu euro), nhưng cuộc tranh tài ở Campo Villa de Madrid rất quan trọng với Jon Rahm. Anh muốn lên đỉnh chiến thắng trên sân nhà để quên đi năm khó khăn trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

"Tôi đã trải qua một năm tồi tệ trong các cuộc tranh tài, tệ hơn một chút vào cuối mùa giải, nhưng tôi đang ở trong thời điểm tốt. Tôi đã chơi tốt với trận đấu cả năm, nhưng tôi không nhớ có bao nhiêu pha đánh bóng tệ hại và những tình huống lỗi sau những cú đánh tốt", Rahm lên tiếng trước giới truyền thông ở thủ đô Madrid.

Năm ngoái, Rafa Cabrera-Bello là người chiến thắng Tây Ban Nha Mở rộng, chấm dứt hai kỳ liên tiếp Rahm đăng quang.

"Điều đó cũng có nghĩa là tôi có ít áp lực hơn. Tôi đến với một tâm lý khác, thoải mái hơn, gợi nhớ cho tôi nhiều hơn về năm đầu tiên của mình", tay golf xứ Basque, Tây Ban Nha, giải thích về chiến thắng của anh vào năm 2018, khi được tổ chức tại National Center trước hơn 47.000 người hâm mộ trong bốn ngày.

Anh lặp lại chiến thắng vào năm 2019, trước khi sự kiện tạm dừng vì Covid-19. Khi giải trở lại năm 2021, anh mệt mỏi và chỉ xếp thứ 17.

Mùa giải này, Rahm không đến Andalucia Masters, sự kiện thứ hai trong ba giải European Tour liên tiếp mà Tây Ban Nha đăng cai vào tháng 10. Tinh thần anh tốt hơn sau vài tuần nghỉ hè, và chào đón con trai thứ hai Eneko.

Phong độ của Rahm trong năm nay trái ngược 2021

Năm 2021, Rahm lọt vào top 10 trong 4 sự kiện major (thứ 5 tại The Masters, hạng 8 PGA Championship, vô địch U.S. Open và hạng 3 The Open Championship); 13 lần hiện diện trong top 10 ở 21 giải đấu anh tham dự với 2 danh hiệu.

Những dấu ấn lớn giúp anh kết thức năm 2021 với vị trí số 1 bảng xếp hạng golf thế giới.

Hành trình tìm lại mình

Trong năm nay, Rahm chỉ có một chiến thắng duy nhất trong hệ thống PGA Tour, với chức vô địch Mexico Open hồi tháng 5, cùng 9 lần lọt vào top 10 trong 19 giải đấu.

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, khi hoàn thành năm đầu tiên với tư cách golfer chuyên nghiệp, Rahm không có vị trí danh dự trong các major (anh xếp hạng 27 ở The Masters, đứng thứ 48 tại PGA, xếp 12 giải U.S. Open và vị trí 34 The Open).

Trên bảng xếp hạng thế giới, Rahm đứng thứ 6. Kể từ tháng 9/2019, lần đầu tiên anh rời khỏi top 5 người hay nhất hành tinh.

"Vị trí trong bảng xếp hạng thế giới quan trọng với bạn hơn là đối với tôi, và công chúng cũng không quan tâm, không có gì thay đổi. Một sự khác biệt lớn so với năm ngoái là sau U.S. Open và Ryder Cup, tôi đã rất mệt mỏi", Rahm bày tỏ.

Rahm muốn tìm lại mình trên sân nhà Madrid

"Năm nay sự ủng hộ của công chúng cũng như vậy. Tôi thích trở lại Tây Ban Nha và chơi các cuộc thi duy trì bản chất của golf như thế này", anh háo hức trước số đông người hâm mộ.

"Đối với tôi, Acciona Open de Espana là rất quan trọng, tôi đã giành được những chiếc cúp như thế này ở các hạng mục thấp hơn, và đó là cách để gắn kết sự nghiệp nghiệp dư với sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi".

Ở tuổi 27, Rahm tập trung vào thách thức cân bằng thành tích 3 danh hiệu (1981, 1985 và 1995) của thần tượng Seve Ballesteros, một trong những tượng đài golf của Tây Ban Nha. Kỷ lục Acciona Open de Espana được giữ bởi Angel de la Torre, với 5 lần đăng quang từ 1916 đến 1925.

Chiến thắng tại Madrid, nơi anh khởi đầu với điểm -7, sẽ giúp Rahm thêm lạc quan cho cuộc chinh phục các sự kiện PGA Tour 2022-23.