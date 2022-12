Khám phá 'vùng đất của các tỷ phú' xa hoa bậc nhất Trung Quốc

Đỗ An Nhà báo

Từng là một thị trấn nông nghiệp nhỏ, Thâm Quyến đã trải qua một quá trình 'lột xác' không tưởng trong vài thập kỷ qua để trở thành một trong những thành phố thịnh vượng nhất ở Trung Quốc.

Theo Danh sách người giàu toàn cầu Hurun, bảng xếp hạng hàng năm của công ty tư nhân Trung Quốc Hurun, Thâm Quyến đã vượt qua New York (Mỹ) để trở thành thành phố được giới siêu giàu lựa chọn. Danh sách này cho biết, tính tới ngày 14/1/2022, New York có 110 tỷ phú, ít hơn ba người so với Thâm Quyến.

Thâm Quyến, với diện tích khoảng 2.000 km vuông, trở thành Đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1980. Cho tới nay, nơi này là thành phố lớn thứ ba của Trung Quốc với khoảng 17,5 triệu cư dân và là một trong bảy siêu đô thị của quốc gia này.

Thâm Quyến có vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi vì có đường biên giới chung với Hồng Kông, chỉ cách Quảng Châu 160 km về phía Nam. Hơn nữa, giao thông ở đây cũng rất phát triển với nhiều trạm trung chuyển tới nhiều địa điểm du lịch Trung Quốc khác.

Thâm Quyến tuy không có nhiều danh lam thắng cảnh nổi trội nhưng lại hấp dẫn du khách bởi các trung tâm thương mại, khu mua sắm và vui chơi giải trí nhộn nhịp. Đặc biệt khi đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các thiết kế đầy ấn tượng và các trung tâm nghệ thuật bao quanh thành phố. Năm 2018 Thâm Quyến được công nhận là thành phố sáng tạo Unesco Creative City. Các thiết kế ở Thâm Quyến còn nhận được rất nhiều giải thưởng lớn.

Khí hậu ở Thâm Quyến là kiểu ôn đới ẩm ướt, ấm áp và chịu ảnh hưởng của gió mùa. Mùa thu là thời điểm thời tiết khô hơn hẳn, ít sương mù hơn. Tháng 11 đến đầu tháng 1 năm sau là thời điểm thích hợp nhất để thăm thành phố này.

Tới “Thung lũng silicon” của Trung Quốc, chắc chắn du khách không thể bỏ qua những điểm đến nổi tiếng như công viên Cửa sổ Thế giới, nơi có nhiều phiên bản thu nhỏ của các công trình kiến trúc nổi tiếng như Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel, Kim Tự Tháp Ai Cập..., Trung Hoa Cẩm Tú - hội tụ toàn cảnh Trung Quốc thu nhỏ, làng văn hóa dân tộc Trung Hoa - được xây dựng trên diện tích 200.000 m vuông với 24 khu nhà riêng biệt, bảo tàng Thâm Quyến hay thung lũng hạnh phúc...

Thâm Quyến càng trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn khi màn đêm buông xuống. Vì đó là thời điểm cả thành phố được khoác lên chiếc áo lấp lánh, huyền ảo với ánh sáng rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng chọc trời, trung tâm thương mại hay các con phố nhộn nhịp.