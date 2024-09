Sáng 10/9, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nguyên Bình cho biết, chỉ trong ngày 9/9 trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở khiến 17 người chết. Thống kê đến nay xác định, có ít nhất 31 người đang mất tích tại các xã thuộc huyện Nguyên Bình.

Các xã thuộc huyện Nguyên Bình hiện đang là "điểm nóng" sạt lở gồm: Ca Thành, Yên Lạc và Vũ Nông.

Sáng nay, các lực lượng chức năng tại Cao Bằng đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ảnh: L.Nam

Theo thống kê, nguyên nhân khiến nhiều người tử vong tại huyện Nguyên Bình đa phần do sạt lở đất. Cụ thể, vụ sạt lở tại xóm Lũng Sú, xã Yên Lạc đã lấp 6 hộ dân, làm chết 7 người, 4 người đang mất tích; sạt lở đất tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành lấp 6 hộ dân, làm chết 2 người, 7 người mất tích.

Đáng chú ý, tại quốc lộ 34 đoạn qua xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành vào sáng 9/9 xảy ra vụ sạt lở đẩy chiếc xe khách chở hơn 20 người rơi xuống suối, hiện tại cơ quan chức năng đã vớt được 7 thi thể nạn nhân.

Toàn huyện Nguyên Bình có 31 người mất tích do mưa lũ. Ảnh: XĐ

Mưa lớn, sạt lở tại huyện Nguyên Bình còn khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt. Lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng sáng 10/9 thông tin nhanh với VietNamNet: Hiện nay, lực lượng Công an tỉnh ưu tiên nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện cứu hộ cho huyện Nguyên Bình.

Theo Đại tá Vũ Hồng Quang, hàng trăm cán bộ từ tỉnh, huyện, công an xã và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng tham gia triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực nguy hiểm.

"Việc triển khai phương án ứng cứu của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trong đó, hệ thống giao thông bị chia cắt do sạt lở, các điểm sạt cũ đang tập trung xử lý thì tiếp tục xảy ra các vị trí sạt mới gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình tiếp cận hiện trường, lực lượng công an đối mặt với nhiều rủi ro khi sạt lở có thể xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ", Đại tá Quang thông tin.

Một nạn nhân tử vong tại xã Yên Lạc được đưa khỏi điểm sạt lở. Ảnh: A.C

Một lãnh đạo UBND huyện Nguyên Bình cho biết, trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, số người chết và mất tích do sạt lở rất lớn, huyện đang tập trung triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

"Về công tác ứng cứu, Ban Chỉ đạo huyện Nguyên Bình đã huy động các lực lượng gồm: các cán bộ các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, các cơ quan công an, quân sự, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, do tắc đường nên ở một số nơi, các lực lượng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường", đại diện UBND huyện Nguyên Bình cho biết.