Chiều 12/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với Phạm Bảo Quốc (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội) và Lê Thanh Huyền (SN 1995, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

2 nghi phạm bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh CACC.

Công an xác định, 2 nghi can này liên quan đến đường dây sử dụng, làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, do đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993) là nhân viên ngân hàng cầm đầu.

Công an xác định, Quốc là nhân viên ngân hàng, quen biết Nguyễn Hữu Hoàng và được Hoàng “add” vào nhóm zalo có nhiều nhân viên ngân hàng khác để mua bán giấy tờ giả.

Trong quá trình làm nhiệm vụ cho vay, nhiều khách hàng của Quốc gặp vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ. Để giúp khách hàng vay được tiền của ngân hàng, Quốc đã liên hệ với Hoàng mua giấy tờ giả để lập hồ sơ tín dụng. Các tài liệu này được mua với giá 3,5 triệu đồng/ tờ.

Nghi phạm Lê Thanh Huyền làm công việc tự do, thường xuyên cộng tác với các nhân viên ngân hàng để đăng các bài viết hỗ trợ vay tiền.

Huyền đã mua 28 tài liệu giả của Hoàng với giá từ 2 triệu đồng - 4 triệu đồng/tờ. Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Huyền sẽ chuyển trực tiếp cho các nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khách.

Các đối tượng này đã mua bán giấy tờ giả từ năm 2022 đến tháng 4/2023.

Liên quan đến vụ án, công an đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”. Ngoài 2 đối tượng trên, 3 đối tượng bị khởi tố trước đó gồm Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Tiến Cường và Trần Quốc Dương.