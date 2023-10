Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (5/10), một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc đang tăng cường lệch Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm 6 đến sáng 7/10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: “Mưa sẽ kết thúc nhanh trong ngày 7/10. Đồng thời, nhiệt độ ngày này cũng giảm rõ rệt so với ngày 5/10, trước khi mưa và không khí lạnh chi phối thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc”.

Ngoài ra, ông Lâm giải thích thêm, thông thường vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã có một số đợt không khí lạnh yếu khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc, giúp có mưa và hạ nhiệt. Tuy nhiên, năm nay không khí lạnh hoạt động muộn và yếu hơn.

"Không khí lạnh trong giai đoạn từ cuối tháng 10-12 có khả năng duy trì liên tục", ông Lâm nhận định.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ khoảng từ 7-8/10 và từ 10-11/10, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); riêng thời kỳ từ đêm 10 - 12/10, ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa mưa to đến rất to.