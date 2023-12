{"article":{"id":"2221816","title":"Khu vực quanh Gaza báo động tên lửa, Hamas tố Israel từ chối kéo dài ngừng bắn","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, còi báo động tên lửa đang lao tới đã vang lên khắp các cộng đồng Do Thái quanh Dải Gaza và thành phố biên giới Ashkelon hôm nay (1/12).","contentObject":"<p>Theo IDF, cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\">Israel</a> và Phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc lúc 7h giờ địa phương (12h giờ Việt Nam) ngày 1/12. Một hồi còi báo động thậm chí vang lên 1 giờ trước khi thỏa thuận ngừng giao tranh kết thúc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ten-lua-tu-gaza-na-vao-israel-1366.jpg?width=768&s=Fv1nBq6rU1SuLwIgbuJakQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ten-lua-tu-gaza-na-vao-israel-1366.jpg?width=1024&s=QWONnGANdlsLjfTIFOCIlQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ten-lua-tu-gaza-na-vao-israel-1366.jpg?width=0&s=ClwwZijEgR8S_txKwmWzTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ten-lua-tu-gaza-na-vao-israel-1366.jpg?width=768&s=Fv1nBq6rU1SuLwIgbuJakQ\" alt=\"ten lua tu gaza na vao israel.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ten-lua-tu-gaza-na-vao-israel-1366.jpg?width=260&s=N96MjAaQDGjWdjH0O-DPjA\"></picture>

<figcaption>Tên lửa được phóng từ Dải Gaza vào phía nam Israel ngày 1/12. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>CNN trích dẫn lời IDF tuyên bố, các binh sĩ Israel đã khôi phục chiến dịch quân sự chống Hamas vì nhóm vũ trang này “vi phạm lệnh ngừng bắn và nã hỏa lực vào lãnh thổ quốc gia Do Thái”.</p>

<p>Nhà chức trách Do Thái thông tin, 5 binh sĩ IDF đã bị thương do một cuộc tấn công bằng súng cối gần cộng đồng phía nam Nirim sáng 1/12.</p>

<p><strong>Hamas tố cáo Israel từ chối mọi đề xuất gia hạn ngừng bắn</strong></p>

<p>Trong một thông cáo phát đi cùng ngày, Hamas cáo buộc Israel \"đã từ chối mọi lời đề nghị\" kéo dài lệnh ngừng bắn trong quá trình đàm phán.</p>

<p>“Các cuộc thương lượng diễn ra suốt đêm nhằm gia hạn thời gian ngừng bắn, trong đó Phong trào (Hamas) đã đề nghị trao đổi tù nhân và người già cũng như bàn giao thi thể của những người thiệt mạng vì các vụ bắn phá của quân đội Israel”, nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine nhấn mạnh.</p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\">Hamas</a> quả quyết, Chính phủ Israeal từ chối mọi đề xuất vì Tel Aviv đã có quyết định khôi phục chiến đấu.</p>

<p>Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời gọi đó là “các luận điệu tuyên truyền của Hamas”.</p>

<p>Tại một cuộc họp báo ngày 1/12, Eylon Levy, phát ngôn viên của Chính phủ Israel tuyên bố, chính Hamas đã quyết định chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn khi không thả tất cả những phụ nữ đã bị nhóm bắt giữ làm con tin kể từ vụ đột kích đẫm máu ngày 7/10.</p>

<p>Tel Aviv nhận định, các tay súng Hồi giáo đang giam giữ 137 con tin với 10 người trong số đó từ 75 tuổi trở lên. Số con tin này gồm 117 nam giới và 20 phụ nữ, trong đó 126 người là công dân Israel và 11 người mang quốc tịch nước ngoài (gồm 8 người Thái Lan, một công dân Nepal, một người Tanzania và một người Pháp gốc Mexico). Thêm 7 người khác vẫn được liệt kê mất tích.</p>

<p>Người phát ngôn cảnh báo, Hamas \"hiện sẽ phải hứng chịu mọi đòn tấn công\" khi tình trạng thù địch tái diễn.</p>

<p><strong>Lãnh đạo LHQ kêu gọi nối lại thỏa thuận ngừng bắn</strong></p>

<p>Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc khi Israel - Hamas lại tiếp tục giao tranh tại Dải Gaza. Ông Guterres cũng hy vọng 2 bên thiết lập lại thỏa thuận ngừng bắn.</p>

