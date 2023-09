Tối 15/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, những năm gần đây, cùng với các khu nhà trọ, lán trại cũ, loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini) dần trở nên phổ biến, thu hút nhiều người dân có nhu cầu thuê trọ trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói riêng.

Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích không lớn, thường nằm trong những ngõ sâu cùng lượng người và phương tiện lớn, những chung cư mini này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cơ quan công an kiểm tra nơi để xe với các chung cư mini. Ảnh: CACC

Nhằm tăng cường công tác quản lý cư trú, nâng cao hiệu quả PCCC, phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận Hà Đông, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, Công an quận Hà Đông triển khai kế hoạch tổng điều tra cơ bản, rà soát, kiểm tra cư trú đối với số nhân khẩu sinh sống trong các khu nhà trọ, lán trại, chung cư mini… trên địa bàn quận.

Cơ quan công an tuyên truyền với người dân. Ảnh: CACC

Ngay trong buổi đầu ra quân vào tối 15/9, Công an quận Hà Đông đã thành lập 34 tổ công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc 17 Công an phường phối hợp với Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đội cảnh sát PCCC&CNCH và Đoàn thanh niên Công an quận.

Kế hoạch tổng kiểm tra sẽ được triển khai đến hết tháng 10/2023. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an quận sẽ đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân trên địa bàn. Việc kiểm tra đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.