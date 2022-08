Lái xe "hổ vồ" đi ngược chiều ở Bắc Giang bị triệu tập và xử lý

Thông tin từ Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, sau khi VietNamNet đăng tải hình ảnh về một xe ben đi ngược chiều tại ngã tư Kép, ngày 20/8, Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Giang) và Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự khẩn trương xác minh, làm rõ.

Theo đó, vào chiều 18/8, chiếc xe hiệu Howo được xác định mang BKS 98H-024.xx khi qua ngã tư thị trấn Kép (thuộc cụm khu 2, thị trấn Kép) đã không đi về phía bên phải của mình mà lách sang trái, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Công an huyện Lạng Giang cũng xác định người lái xe "hổ vồ" trên là ông Quản Văn Th. (SN 1973, ở khu 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang).

Xem video:

(Nguồn video: Đinh Cường)

Ngay trong chiều 20/8, ông Quản Văn Th. đã được triệu tập đến trụ sở Công an huyện Lạng Giang để làm rõ. Tại cơ quan công an, ông Th. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự (Công an huyện Lạng Giang) sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe này về hành vi điều khiển xe ô tô không đi về bên phải theo chiều của mình quy định tại điểm đ, khoản 5, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và tạm giữ GPLX của ông Th. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Th. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Qua vụ việc trên, đại diện Công an huyện Lạng Giang cũng khuyến cáo người dân, nhất là các chủ phương tiện vận tải và lái xe khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành về Luật Giao thông đường bộ, tham gia giao thông có văn hoá và góp phần xây dựng một xã hội văn minh và an toàn.

Trước đó, như VietNamNet đã đăng tải, tình huống xe Howo đi ngược chiều đã được camera hành trình trên xe ô tô của anh Đinh Cường ghi lại vào khoảng 18h20, ngày 18/8 tại ngã tư Kép. Dù không có va chạm gì với các phương tiện khác trong tình huống trên nhưng hành động trên của lái xe "Hổ vồ" đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi giật mình.

Theo khoản 5, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hành vi "Điều khiển xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều);..." bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Hoàng Hiệp

