Lái xe uống rượu từ hôm trước vẫn ‘dính’ vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc

Tạm giữ nhiều tàu chở xăng dầu trên vùng biển Nghệ An Sáng 15/4, Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An áp tải phương tiện tang vật là tàu chở xăng dầu về nơi an toàn để làm thủ tục tạm giữ và bảo quản, phục vụ cho hoạt động điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước đó, Thuỷ đoàn 1 phối hợp với PC08, PC03 Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, tạm giữ một số tàu chở xăng dầu trên vùng biển Cửa Lò, Nghệ An… Thủy đoàn 1, Cục CSGT phối hợp kiểm tra tàu chở xăng dầu