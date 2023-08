"Sức khỏe" của Vietur ra sao?

Theo Chứng khoán VNDirect, sau gần 2 tháng chấm thầu, Vietur vượt qua 2 đối thủ khác và trở thành liên danh duy nhất đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật tại gói thầu 5.10 dự án Sân bay Long Thành và tiếp tục dự thầu đánh giá năng lực tài chính trong thời gian tới. Với việc đang là liên danh duy nhất đi vào vòng tiếp, Vietur được cho có cơ hội lớn giành được gói thầu này.

Theo VNDirect, liên danh phải có một số điều kiện về năng lực tài chính. Đơn cử, nguồn vốn đối ứng của nhà thầu tham gia là 3.224 tỷ đồng. Nhà thầu có giá trị tài sản ròng trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. Doanh thu bình quân 5 năm tài chính gần nhất (không bao gồm thuế VAT) có giá trị tối thiểu 19.800 tỷ đồng.

Các tiêu chí này đều không phải trở ngại quá lớn đối với liên danh Vietur.

Các gói thầu trong dự án Sân bay Long Thành. (Nguồn: ACV, VND)

Liên danh Vietur gồm 10 thành viên, do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại-Xây dựng ICISTAS (Thổ Nhĩ Kỳ) đứng đầu.

ICISTAS thuộc IC İbrahim Cecen Investment Holding, thành lập năm 1969. Đơn vị này có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn như bến cảng, sân bay, năng lượng,... tại khu vực các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nga... trong đó có các sân bay quốc tế lớn tại các nước Nga, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgari...

Trong liên danh này có sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp Newtecons, Ricons và SOL E&C trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương, cựu Chủ tịch Coteccons.

CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons được thành lập năm 2003. Trong 5 năm gần đây, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu tăng trưởng liên tiếp, kể cả vào thời kỳ đại dịch và đạt 11.000 tỷ đồng trong năm 2022. Newtecons là tổng thầu một số dự án lớn như: Masteri Thảo Điền CT5, Asiana Đà Nẵng, The Sóng, Techcombank Saigon Tower …

Còn CTCP Đầu tư Xây dựng SOL E&C tiền thân là CTCP Vật liệu & Giải pháp S.M.A.R.T, thành lập năm 2015. SOL E&C giới thiệu ông Nguyễn Bá Dương là Chủ tịch sáng lập. Trong năm 2022, SOL E&C đạt doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư - Xây dựng Ricons, thành lập năm 2004 do ông Nguyễn Sỹ Công làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Doanh nghiệp này từng trúng thầu nhiều dự án lướn như: The Manor Central Park 1 và 2 - Hà Nội, The River Thủ Thiêm, Celadon A5 Diamond Brilliant, Imperia Smart City…

Liên danh Vietur còn có CTCP Kết cấu Thép ATAD, chuyên tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp dựng các sản phẩm nhà thép tiền chế và kết cấu thép chất lượng cao. ATAD có 2 nhà máy sản xuất hiện đại với tổng diện tích 211.000 m2 tại Đồng Nai và Long An. ATAD đã thực hiện hơn 3.500 công trình tại trên hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, trong Vietur có thêm Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (VCG). Doanh nghiệp này có 20 công ty có vốn góp chi phối và 11 công ty liên kết, đầu tư tài chính. Vinaconex từng thi công một số công trình quan trọng như: đại lộ Thăng Long, sân vận động Mỹ Đình, công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt, nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Bảo tàng Hà Nội, cầu Bãi Cháy, Trung tâm Hội nghị quốc gia… Vinaconex từng cùng Tập đoàn Taisei (Nhật Bản) liên danh thắng thầu quốc tế dự án Nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Cùng với đó là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HAN), từng được giao thi công xây lắp nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa về chính trị, quân sự, kinh tế, quốc phòng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình, Nhà hát lớn Hà Nội, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Trung tâm báo chí quốc tế, Văn phòng Trung ương Đảng, nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, trụ sở Bộ Tài chính, Bệnh viện nhi Trung ương…

Một cái tên khác cũng đáng chú ý trong liên danh là Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) với nhiều dự án xây dựng nổi bật như: cầu Thủ Thiêm, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Bệnh viện nhi đồng TPHCM, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, tổ hợp hóa dầu Long Sơn, nhà máy dệt Nam Định, khu đô thị King Crown Infinity, Dream City Hưng Yên…

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) cùng góp mặt trong liên danh. Phục Hưng là tổng thầu thi công nhiều dự án lớn gồm: Florence Tower, The Zen Residence, IA20, Golden Land Buildings Hà Nội và Kenton Node TPHCM.

Cuối cùng là CTCP Hawee Cơ điện, từng thi công một số hạng mục điện nước của một số dự án như Masteri Centrepoint, Wyndham Ocean Dragon Hải Phòng, The Metropole Thủ Thiêm, InterContinental Phu Quoc, Hyatt Regency Ho Tram Resort and Spa, metro số 3 Hà Nội, nhà ga hàng hóa mở rộng T1 Nội Bài, Sân bay quốc tế Chubu (Nhật Bản), nhà máy điện tử Rohm (Philippines), nhà máy Khao Hefei (Trung Quốc), nhà máy Kyocera Đài Loan (Trung Quốc)…

Quy mô các gói thầu trong dự án Sân bay Long Thành. (Nguồn: ACV, VND)

Những doanh nghiệp hưởng lợi

Đối với lĩnh vực vật liệu, các doanh nghiệp đá xây dựng sẽ được hưởng lợi chính. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nhu cầu đá xây dựng cho thi công Sân bay Long Thành giai đoạn 1 lên tới 18 triệu m3, tương đương 56% công suất khai thác được cấp phép hàng năm của tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong tháng 7/2023, gói thầu 6.12 - xây dựng các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đã tìm được nhà thầu thi công.

Theo đó, liên danh 6 doanh nghiệp bao gồm Tập đoàn Đèo Cả (HHV), TCT Thăng Long (TTL), CTCP ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyên, CTCP Thương mại và Xây dựng Hoàng Long, CTCP Xây lắp 368, CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Long là đơn vị trúng thầu, với giá trị 2.630 tỷ đồng. Đây cũng là các doanh nghiệp được hưởng lợi từ đại dự án.

Trong phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải ngày 13/7, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải khởi công xây dựng nhà ga hành khách tại Sân bay Long Thành trong tháng 8/2023. Về tình hình giải phóng mặt bằng, theo Chủ tịch UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), tính đến cuối tháng 7/2023, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 100% (2.532ha).