Khởi công trong tháng 8

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước - đơn vị nắm hơn 95% vốn tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án Sân bay Long Thành, cho biết, ACV sẽ khởi công nhà ga Sân bay Long Thành đúng theo kế hoạch.

ACV đang khẩn trương thực hiện dự án đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khởi công bằng được nhà ga Sân bay Long Thành trong tháng 8/2023.

Trong phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải ngày 13/7, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo phải khởi công xây dựng nhà ga hành khách tại Sân bay Long Thành trong tháng 8.

Về tình hình giải phóng mặt bằng, theo Chủ tịch UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), tính đến cuối tháng 7/2023, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 100% (2.532ha).

Khẳng định của đại diện Ban Quản lý vốn Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh đại diện liên danh Hoa Lư - 1 trong 3 liên danh (cùng với liên danh Vietur) tham dự thầu gói thầu 5.10 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành vừa có đơn khiếu nại về việc chỉ có duy nhất một liên danh lọt qua vòng kỹ thuật và cho rằng nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ yếu năng lực.

Trao đổi với VietNamNet ngày 5/8, đại diện liên danh Hoa Lư cho biết liên danh các nhà thầu này đã có đơn khiếu nại và đã gửi đến các cơ quan chức năng.

"Liên danh đang tiến hành thực hiện quyền kiến nghị theo Luật Đấu thầu và chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu, đơn kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định”, đại diện này khẳng định và không bình luận thêm gì vào lúc này.

Sân bay Long Thành được xem là công trình trọng điểm quốc gia và không được phép khâu nào chậm.

Trước đó, thị trường rò rỉ thông tin liên danh Hoa Lư có đơn kiến nghị. Trong đó, có nhiều nội dung khiếu nại về gói thầu 5.10 trị giá hơn 35.200 tỷ đồng thi công Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành do ACV làm chủ đầu tư.

Bên khiếu nại nói có bằng chứng cho rằng thành viên đứng đầu liên danh Vietur đã vi phạm quy định về đấu thầu và không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 5.10 xây dựng Sân bay Long Thành.

Trong văn bản trên, Hoa Lư đưa một số bằng chứng cho rằng IC Holdings - doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu liên danh Vietur - không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để trúng thầu; đồng thời cho rằng Công ty IC Holdings có lịch sử thi công chậm nhiều công trình và có lịch sử bị chấm dứt các dự án lớn, có lịch sử kiện tụng chủ đầu tư; các kinh nghiệm xây dựng sân bay của IC Holdings là không đúng sự thật và có dấu hiệu bị chậm trễ…

Hoa Lư kiến nghị ACV dừng mở hồ sơ tài chính gói thầu 5.10 (vòng 2, sau vòng kỹ thuật) và đề nghị thẩm tra, xác minh lại năng lực của các liên danh nhà thầu hoặc mời đơn vị độc lập thứ 3 (tư vấn quốc tế) có đầy đủ năng lực và chuyên môn để đánh giá lại hồ sơ kỹ thuật dự thầu của các bên.

Gói thầu đúng quy định, sẽ theo kế hoạch?

Trả lời câu hỏi gói thầu 5.10 thuộc dự án xây dựng nhà ga Sân bay Long Thành có tiếp tục vòng 2 (vòng tài chính, sau vòng kỹ thuật) hay không và việc liên danh Hoa Lư có khiếu nại liệu ảnh hưởng gì tới tiến độ của dự án không, ông Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, việc thực hiện đấu thầu gói 5.10 theo đúng quy định và theo kế hoạch.

Ngày 1/8, ACV thông báo liên danh Vietur (có 3 doanh nghiệp của ông Nguyễn Bá Dương) đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu 5.10. Điều này đồng nghĩa, 2 liên danh còn lại là Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors (do China Harbuor Engineering của Trung Quốc đứng đầu) bị loại khỏi quá trình đấu thầu.

Liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, gồm 8 nhà thầu như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và Power Line Engineering (PLE - Thái Lan). Đây là liên danh duy nhất do nhà thầu nội dẫn dắt và từng cam kết hoàn thành dự án vào tháng 8/2026 nếu trúng thầu.

Liên danh Vietur gồm 10 thành viên, do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại-Xây dựng ICISTAS đứng đầu. ICISTAS thuộc IC İbrahim Cecen Investment Holding (Thổ Nhĩ Kỳ), thành lập năm 1969. Đơn vị này có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn như bến cảng, sân bay, năng lượng,... tại khu vực Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nga... trong đó có các sân bay quốc tế lớn tại các nước: Nga, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgari...

Trong liên danh này có sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons là Newtecons, Ricons và SOL E&C.

Dự án xây dựng Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn đầu tư rất lớn, gồm nhiều dự án thành phần, trong đó có gói thầu quan trọng 5.10, trị giá hơn 35.200 tỷ đồng.

Trả lời báo chí, lãnh đạo ACV cho biết, đang là giai đoạn chấm thầu nên đơn vị này không thể cung cấp bất cứ thông tin gì. Đây là những tài liệu mật, ACV không thể công bố. Và phải chờ tới 22/8, ACV mới cung cấp được các thông tin chính thức. Việc đánh giá năng lực nhà thầu đều do tổ chuyên gia, đơn vị độc lập đánh giá và ACV không tham gia.