Liên minh 5 nước làm sự kiện du lịch lớn tại TP.HCM, đón 22.000 người

7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón 954.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng trưởng bình quân đang đạt 62%/tháng. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam cũng liên tục nằm trong nhóm các điểm đến có tăng trưởng cao nhất thế giới, với mức tăng trưởng từ 50-75%, thông tin từ Tổng cục Du lịch.

Trong khi đó, theo Agoda, TP.HCM hiện đứng đầu danh sách điểm đến nội địa được yêu thích nhất dựa trên dữ liệu đặt phòng của khách du lịch từ tháng 5-8/2022. Lượng khách du lịch nội địa 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt là 13,3 triệu lượt, tăng 71,73% so cùng kỳ năm 2021. Khách quốc tế đến TP.HCM 7 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 765.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 21,87% so với kế hoạch năm 2022. Tổng thu ngành du lịch TP ước đạt 60.379 tỷ đồng trong 7 tháng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, để tận dụng thời điểm vàng phục hồi du lịch, Hội chợ du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 16 năm 2022 (ITE HCMC 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 8-10/9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC). Đây là một trong 2 hội chợ du lịch quốc tế thường niên lớn nhất của Việt Nam và là hội chợ du lịch thường niên quan trọng của khu vực Hạ nguồn sông Mê Kông, được sự bảo trợ của Liên minh Du lịch Campuchia – Lào – Myanmar - Thái Lan - Việt Nam.

Đoàn hơn 100 du khách Mỹ đến Hội An (ảnh: Công Sáng)

6.000 cuộc hẹn giữa các doanh nghiệp

Thông tin từ ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, Hội chợ ghi nhận 260 gian hàng đăng ký tham dự (gồm 210 gian hàng đến từ các đơn vị trong nước, 50 gian hàng đến từ các đơn vị quốc tế).

Ban tổ chức cũng đã chọn lọc và mời trên 150 người mua quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Romania, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Kuwait - các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của Việt Nam. Ước tính, có hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B (doanh nghiệp và doanh nghiệp) giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Với hàng loạt hoạt động diễn ra trong 3 ngày, Hội chợ dự kiến thu hút khoảng 22.000 khách tham quan, trong đó 10.000 lượt khách thương mại và 12.000 lượt khách công chúng.

Tại buổi họp báo sáng 16/8, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đang đón nhận tín hiệu tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm vào cuối năm. Sau sự kiện, khách mời quốc tế sẽ cùng tham gia khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới của TP và sản phẩm liên kết vùng giữa TP.HCM và các tỉnh thành.

Cũng theo bà Hoa, năm nay rất đặc biệt khi giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Award) đã lựa chọn TP.HCM là địa điểm tổ chức Lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và Châu Đại Dương năm 2022 trước thềm khai mạc ITE HCMC 2022.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại ITE HCMC 2019 (Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM)