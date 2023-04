Hãng tin AP dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng, quyết định trên được chính quyền Washington đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo quân sự từ nhiều quốc gia châu Âu và một số châu lục có cuộc họp tại căn cứ Ramstein ở khu vực tây nam nước Đức trong ngày 21/4.

“31 chiếc xe tăng M1 Abrams sẽ được chuyển tới Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức trong cuối tháng sau, và các binh sĩ Ukraine sẽ bắt đầu tham gia việc học cách sử dụng lô khí tài trên vào những tuần kế tiếp. Việc học các sử dụng xe tăng M1 sẽ diễn ra trong 10 tuần. Các xe tăng được sử dụng trong việc huấn luyện sẽ không phải là những chiếc sẽ viện trợ cho lực lượng vũ trang Kiev”, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên nói.

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: Army Recognition

Theo người này, những chiến tăng được viện trợ “đang tân trang lại ở Mỹ, và sẽ được chuyển tới nơi tiền tuyến khi đã sẵn sàng”.

“Có khoảng 250 binh sĩ Ukraine sẽ tham gia vào khóa huấn luyện sử dụng xe tăng M1, một số người được học cách vận hành, trong khi số còn lại học về bảo dưỡng và duy trì tình trạng của khí tài. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc, chúng tôi có thể sẽ bổ sung cho họ một số bài học mới về cách thức chiến đấu”, vị quan chức Mỹ nói thêm.

Kiev bị tố tính ám sát quan chức thân Nga

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 21/4 cho biết, các đơn vị của họ gần đây đã phá một âm mưu do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lập ra nhằm ám sát quan chức thân Nga Ivan Prikhodko làm việc ở thành phố Horlivka thuộc địa phận nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

“Đối tượng bị bắt giữ tên là Artyom Pyzin, được tuyển mộ bởi thành viên lực lượng phản gián SBU, nhằm thu thập thông tin về địa điểm triển khai và hướng di chuyển của quân Nga tại hai thành phố Horlivka và Yenakiieve. Vào tháng trước, Pyzin nhận được chỉ thị từ SBU với nội dung theo dõi Thị trưởng Horlivka là ông Ivan Prikhodko”, hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ chi nhánh FSB đóng tại DPR, viết.

Theo thông cáo trên, đối tượng Pyzin sau đó đã nhận được lệnh từ SBU “về việc chế tạo chất nổ tại một công trình bỏ hoang, nhằm làm hại quan chức Prikhodko”.

SBU tới nay chưa bình luận về nội dung của thông cáo trên.

Đức, Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận sửa chữa xe tăng Leopard 2

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 21/4 cho biết, ông đã cùng các quan chức quân sự Ukraine và Ba Lan ký bản thỏa thuận sửa chữa xe tăng Leopard 2, với mức ngân sách mỗi năm sẽ rơi vào khoảng 150 – 200 triệu Euro.

“Chúng tôi đã nhất trí về mức tài chính như vậy, và mọi hoạt động sẽ bắt đầu từ cuối tháng sau”, tờ The Guardian dẫn lời ông Pistorius nói sau lễ ký kết.

Khi được hỏi cánh báo giới hỏi về triển vọng của Ukraine trong việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Pistorius nói rằng hiện không phải là lúc để bàn tới chuyện này. “Điều cần tập trung hiện nay là chúng tôi hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Ukraine đưa Patriot vào thực chiến, Nga tố Kiev dùng vũ khí hóa học Giới chức quân sự Ukraine cho hay, lực lượng vũ trang nước này đã đưa các hệ thống phòng không Patriot nhận từ phương Tây vào chiến đấu.

NATO nói về tư cách thành viên của Ukraine, thảo luận cung cấp máy bay cho Kiev Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, tất cả các đồng minh NATO đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh.