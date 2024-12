Sẵn tiền, cuối năm nên đầu tư chung cư hay đất nền?

Thay vì gửi tiết kiệm ở ngân hàng, anh Quốc Dũng (Đồng Đa, Hà Nội) muốn đầu tư vào bất động sản dịp cuối năm. Đất nền và chung cư là hai phân khúc anh đang nhắm tới.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes, phân tích, tại Hà Nội, nếu đầu tư chung cư để cho thuê thì nhu cầu thuê cao, dễ cho thuê. Thế nhưng, thời điểm này đầu tư chung cư sẽ không còn hiệu quả về mặt giá vốn.

Lý do ông Chung đưa ra là giá chung cư gần chạm ngưỡng đỉnh nên khó có cơ hội tăng giá vốn. (Xem chi tiết)

Loạt chung cư cao cấp ở Hà Nội chưa được cấp sổ hồng, vì sao?

UBND TP Hà Nội vừa trả lời cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) cho các căn hộ tại các dự án chung cư The Legacy, Golden West, Starcity, Sông Đà - Việt Đức...

Chung cư Golden West trên đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) do Vietradico làm chủ đầu tư. Ảnh: Hồng Khanh

Cụ thể, đối với hai chung cư tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân là chung cư Golden West, lô 2,5HH đường Lê Văn Thiêm do CTCP Phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư và chung cư The Legacy, số 106 Đường Ngụy Như Kon Tum của CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chưa thực hiện việc cấp sổ hồng cho các căn hộ do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại dự án theo quy định. (Xem chi tiết)

Hà Nội giải thích việc chưa cấp sổ hồng cho các căn hộ khu HH Linh Đàm

UBND TP Hà Nội cho biết, việc cấp sổ hồng đối với các hộ thuộc khu HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) chưa giải quyết do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở HH Linh Đàm có nhiều vi phạm về xây dựng. Dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng từ 36-41 tầng vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt. (Xem chi tiết)

Hoà Bình điều chỉnh dự án du lịch tâm linh thành khu nghỉ dưỡng 5.000 tỷ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có dự án Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Lạc Thủy. Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh 8 nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Lạc Thủy. Ảnh: Pacific

Theo đó, dự án Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Lạc Thủy (Hòa Bình) sẽ được điều chỉnh mục tiêu dự án từ khu du lịch sinh thái tâm linh thành khu du lịch nghỉ dưỡng, điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ hơn 3.000 tỷ đồng lên trên 5.000 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ trên 3.000 tỷ đồng lên trên 5.000 tỷ đồng và lùi tiến độ dự án tới quý IV/2029; điều chỉnh quy mô đầu tư; điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án; điều chỉnh diện tích đất sử dụng. (Xem chi tiết)

Người trúng đấu giá lô đất 262 triệu/m2 sát nghĩa trang ở Hà Đông đã nộp tiền

Một nguồn tin xác nhận với PV VietNamNet, có 5/27 thửa đất của phiên đấu giá ngày 19/10 đã được khách hàng nộp khoảng 50% số tiền sử dụng đất đợt 1 theo quy định (bao gồm cả tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá).

Đáng chú ý, thửa đất ở khu Đống Đanh - Đồng Cộc (phường Phú Lương) có diện tích 57,5m2 trúng đấu giá cao nhất hơn 262 triệu đồng/m2, tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng, khách hàng đã nộp hơn 7,1 tỷ đồng.

22 thửa đất còn lại chưa được khách hàng nộp tiền sử dụng đất đợt 1 sau khi đã có kết quả công nhận trúng đấu giá. (Xem chi tiết)