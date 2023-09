Dưới đây là một số mẫu xe có giá trên dưới 600 triệu đáng để khách hàng tham khảo:

KIA K3

K3 là thế hệ mới của mẫu sedan cỡ C ăn khách KIA Cerato/Forte trước đây. Thế hệ hiện tại của K3 ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2021 với 5 phiên bản là 1.6 Deluxe MT, 1.6 Luxury, K3 1.6 Premium (sử dụng động cơ 1.6L); KIA K3 2.0 Premium (sử dụng động cơ 2.0L) và K3 1.6 Turbo GT (sử dụng động cơ tăng áp 1.6L).

Với giá bán các phiên bản dao động từ 549-739 triệu, cộng thêm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ các đại lý của THACO, KIA K3 đang có giá bán khá tốt nếu so với các đối thủ cùng phân khúc sedan cỡ C.

Với khoảng 600 triệu, phiên bản 1.6 Luxury với giá 585 triệu hoặc 1.6 Premium với giá 619 triệu là những sự lựa chọn chất lượng, vừa túi tiền để sở hữu một mẫu sedan cỡ C.

Mazda3

Cùng lắp ráp bởi THACO giống như KIA K3, Mazda3 hiện là một trong những mẫu xe sedan cỡ C đáng chú ý nhất thị trường Việt Nam. Mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đang được bán ra với 3 phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium cùng 2 biến thể sedan và hatchback, mức giá dao động từ 579-729 triệu đồng.

Tương tự KIA K3, khách hàng cũng có thể lựa chọn một trong hai phiên bản với trên dưới 600 triệu đồng là Mazda3 1.6 Deluxe với giá 579 triệu hoặc phiên bản 1.6 Luxury sedan có giá 619 triệu.

Hyundai Elantra

Trong các mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ C, Hyundai Elantra cũng là một cái tên không thể không nhắc tới. Hyundai Elantra hiện tại đang bán thuộc thế hệ mới vừa được ra mắt vào cuối năm 2022, được phân phối với 4 phiên bản là 1.6 AT Tiêu chuẩn, 1.6 AT Đặc biệt, 2.0 AT Cao cấp và N-Line.

Giá xe Hyundai Elantra dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng, nhỉnh hơn đối thủ đồng hương KIA K3 và gần tương đương với Mazda3. Trong đó, bản base 1.6 AT Tiêu chuẩn có giá 599 triệu tỏ ra khá phù hợp với những khách hàng mua xe ở tầm tài chính khoảng 600 triệu.

Honda City RS

So với các mẫu sedan cỡ C ở trên, Honda City được định vị nằm ở phân khúc dưới. Tuy nhiên, RS là phiên bản cao cấp nhất của City nên cũng được trang bị khá đầy đủ về tiện nghi, thậm chí còn đầy đủ hơn so với nhiều với phiên bản thấp của KIA K3, Mazda3 hay Hyundai Elantra.

Với mức giá 609 triệu, phiên bản full options Honda City RS là một cái tên rất đáng cân nhắc, phù hợp với những người yêu thích công nghệ và các tính năng an toàn.

Ngoài những mẫu sedan quen thuộc, với tầm tài chính 600 triệu, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều mẫu xe gầm cao, đang là xu hướng hiện nay.

Hyundai Creta

Hyundai Creta được Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV này hiện được giới thiệu 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp với giá dao động từ 620-730 triệu đồng.

Hiện, Creta còn được các đại lý của Hyundai Thành Công giảm giá khoảng 30-40 triệu đồng tuỳ phiên bản, đưa giá bán của mẫu B-SUV này dao động khoảng 590-690 triệu đồng. Với 600 triệu, phiên bản 1.5L Tiêu chuẩn có giá 590 triệu khá phù hợp với những người yêu thích một chiếc xe gầm cao.

KIA Seltos

KIA Seltos là cái tên bán chạy nhất phân khúc B-SUV trong nhiều tháng qua bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã. Seltos được THACO lắp ráp trong nước và đưa ra thị trường 4 phiên bản: 1.4L Turbo Deluxe, 1.4L Turbo Luxury, 1.4L Turbo Premium và 1.6L Premium.

Giá bán của 4 phiên bản dao động từ 599-749 triệu đồng. Trong đó, phiên bản thấp nhất 1.4L Turbo Deluxe có giá 599 triệu cũng rất đáng cân nhắc với những khách hàng có tầm tài chính khoảng 600 triệu.

Mazda CX-3

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Dù không phải là chiếc xe bán chạy nhất nhưng Mazda CX-3 là một trong những chiếc xe có ngoại hình bắt mắt, hiện đại với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium có giá niêm yết là 599, 689 và 729 triệu đồng. Tuy vậy, các đại lý của Mazda đang khuyến mại mạnh đến cả gần trăm triệu, đưa giá bán của 3 phiên bản xuống mức 564, 599 và 646 triệu đồng.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

