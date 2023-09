Tìm việc, phản ánh kiến nghị qua Zalo

Mini app “Long An số” là sản phẩm công nghệ số do Sở TT&TT tỉnh Long An xây dựng và phát hành trên nền tảng Zalo. Để sử dụng, người dân truy cập vào Zalo, tìm kiếm từ khóa và chọn mini app “Long An số”.

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để nâng cao chất lượng phục vụ, Zalo mini app “Long An số” được kỳ vọng sẽ giải quyết được nhu cầu kết nối, tương tác giữa người dân và chính quyền.

Đồng thời thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Long An, mang đến hình ảnh chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, năng động hơn.

Với mini app “Long An số” trên Zalo, người dân dễ dàng sử dụng tiện ích trực tuyến chính quyền cung cấp. (Ảnh: K.Xuyến)

Mini app “Long An số” trên Zalo cung cấp đầy đủ các tính năng giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công như: Phản ánh kiến nghị, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu hóa đơn tiền điện, xem truyền hình trực tuyến, khám phá du lịch...

Một tính năng nổi bật của ứng dụng “Long An số” là “Kết nối việc làm”. Ứng dụng này sẽ hiển thị danh sách các việc làm được xác thực bởi Trung tâm dịch vụ việc làm Long An, thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh, qua đó giúp người dân theo dõi, lựa chọn việc làm mọi lúc, mọi nơi.

Hiện Long An là tỉnh có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất, đồng thời cũng là địa phương dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kéo theo lượng nhu cầu về nguồn lao động rất lớn. Do đó, tính năng “Kết nối việc làm” được xem là phù hợp với tình hình thực tế, kết nối doanh nghiệp và người lao động, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, mini app “Long An số” hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản thông qua tính năng “Sàn nông sản Long An”. Tiện ích này được xem như một sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp và người dân có thêm một kênh tương tác, kết nối cung cầu.

Thực tế, mini app “Long An Số” trên Zalo trong giai đoạn thử nghiệm đã cho thấy tín hiệu tích cực. Đơn cử, ở tính năng “Phản ánh kiến nghị”, mỗi ý kiến phản ánh của người dân đều được cập nhật, tương tác và phản hồi công khai kết quả xử lý.

Đồng nghĩa, với Zalo mini app “Long An Số”, người dân không cần tốn thời công sức đến cơ quan chính quyền và mất thời gian chờ đợi giải quyết, mà hoàn toàn dễ dàng tương tác trực tuyến với chính quyền, được xử lý yêu cầu nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Đưa dịch vụ của chính quyền đến gần người dân nhờ công nghệ

Chia sẻ lý do phát triển mini app “Long An số” trên nền tảng Zalo, ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Long An cho biết, việc xây dựng các tính năng của mini app “Long An số” hoàn toàn phù hợp với cơ sở nền tảng hiện có của tỉnh.

“So với việc phải tìm kiếm “Long An số” trên kho ứng dụng rồi phải thao tác tải về, đăng nhập và chủ động cập nhật mỗi khi có phiên bản mới; thì mini app “Long An số” trên Zalo “tự động” giải quyết được những vấn đề trên. Điều này đặc biệt có ích, người dân không có lợi thế về công nghệ cũng có thể dễ dàng sử dụng được”, ông Nguyễn Bá Luân cho hay.

Đại diện Sở TT&TT tỉnh Long An cũng nhận định, bên cạnh các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh hiện đang phát huy hiệu quả tốt, việc phát hành phiên bản “Long An số” trên nền tảng Zalo cũng sẽ giúp chính quyền chuyển dần các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trên môi trường số, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan.

Trong tương lai, không chỉ “Long An số” mà các tiện ích của các cơ quan chính quyền khác của tỉnh Long An cũng có thể đem lên mini app để phục vụ người dân.

Bên cạnh Long An, trong năm 2023, nhiều tỉnh thành như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Định, Đắk Lắk... đã phát hành phiên bản ứng dụng của địa phương trên nền tảng Zalo để góp phần đơn giản hóa thao tác sử dụng, giúp người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các tiện ích công do chính quyền cung cấp.

Trong kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến lần thứ nhất công bố hồi giữa tháng 7, Bộ TT&TT cũng chỉ rõ, một trong những tồn tại của nhiều Cổng dịch vụ công dù đã thiết kế giao diện web cho thiết bị di động nhưng vẫn chưa được tối ưu nên khó thao tác hơn so với máy tính.

Các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị tham khảo, vận dụng cách làm của Tây Ninh với mini app “Tây Ninh Smart” để đưa dịch vụ của chính quyền tới gần người dân hơn.

Là tỉnh đầu tiên trên cả nước ra mắt mini app trên Zalo, “Tây Ninh Smart” của tỉnh Tây Ninh đã giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo thống kê, chỉ sau khoảng 1,5 tháng triển khai, số lượng người sử dụng mini app “Tây Ninh Smart” đạt hơn 81.132 người, bằng 60% số lượng người dùng trên ứng dụng Smart Tây Ninh trong 2 năm; với chi phí gần như bằng 0, nhưng có thể đưa dịch vụ của chính quyền tiếp cận ngay tới 75 triệu người dùng Zalo.

Mini app là những “ứng dụng nhỏ” hoạt động trong hệ sinh thái của Zalo, cung cấp sản phẩm, dịch vụ ở nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, giáo dục, y tế, mua sắm, du lịch… cho hơn 75 triệu người dùng. Một số mini app tiện ích công tiêu biểu trên Zalo có thể kể đến như: Bảo hiểm Xã hội, Phòng chống thiên tai Việt Nam, Trung tâm đăng kiểm, Tây Ninh Smart..