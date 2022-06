Lực lượng Ukraine lui về ngoại ô Severodonetsk, Nga cáo buộc Mỹ phạm luật

Theo thông tin từ CNA, hôm 8/6 (giờ địa phương), lực lượng Ukraine đã phải lui về ngoại ô phía đông thành phố Serverodonetsk. Thống đốc Luhansk Serhiy Hayday cho biết, phần lớn Sievierodonetsk đã bị Nga kiểm soát và việc rút lui chiến thuật là bắt buộc. Tuy nhiên, Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát khu công nghiệp Serverodonetsk, một khu vực quan trọng ở ngoại ô thành phố.

Chiến sự vẫn liên tục nổ ra tại Serverodonetsk. Ảnh: CNN

Liên quan đến chiến sự ở Serverodonetsk, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng quyền kiểm soát ở vùng Donbas gắn liền với kết quả giao tranh ở thành phố này.

"Đây là một cuộc giao tranh khó khăn, và tàn khốc. Có lẽ là cuộc tranh chấp dài hơi và quan trọng nhất kể từ khi căng thẳng nổ ra, tôi thực sự biết ơn những người lính vẫn đang chiến đấu. Số phận của vùng Donbas sẽ được quyết định tại Serverodonetsk", ông Zelensky cho biết.

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Alexey Danilov tuyên bố Ukraine sẽ chỉ nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc khi tình hình an ninh được đảm bảo.

"Nối lại xuất khẩu ngũ cốc chỉ liên quan tới 3 vấn đề, thứ nhất là an ninh, thứ hai cũng là an ninh và cuối cùng cũng là an ninh. Nếu an toàn không được đảm bảo, chủ quyền không được đảm bảo, sẽ không có một hạt ngũ cốc nào rời khỏi Ukraine", ông Danilov cho biết.

Một tàu chở ngũ cốc bị phong tỏa tại Ukraine. Ảnh: RT

Trước đó, Kiev và Moscow đã cáo buộc lẫn nhau về việc cản trở xuất khẩu ngũ cốc. Các nước phương Tây cho rằng, hành động phong tỏa các bến cảng ở Biển Đen làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nga đã bác bỏ cáo buộc này, cho biết sẵn sàng đảm bảo việc đi lại an toàn cho các tàu chở ngũ cốc, việc xuất khẩu bị gián đoạn là do Ukraine sử dụng đường bờ biển vì mục đích quân sự.

Nga cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

Theo RT, Đại sứ Nga tại Mỹ - Anatoly Antonov đã cáo buộc Mỹ vi phạm các luật pháp quốc tế và chính sách của chính mình với gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine. Cụ thể, ông Antonov cho rằng việc Mỹ dự kiến bàn giao 4 trực thăng Mi-17 cho Ukraine là "một sự vi phạm trắng trợn".

Nếu đúng theo thỏa thuận, 4 chiếc trực thăng này sẽ được bàn giao cho Afghanistan, nhưng khi nước này rơi vào tay Taliban, Ukriane là nước bảo quản chúng. Đáng nói, 4 chiếc Mi-17 này được Mỹ mua của Nga nên việc quân đội Ukraine được quyền sử dụng Mi-17 thay vì chuyển tới Afghanistan là "không hợp lý", vì vậy, ông Antonov yêu cầu một lời giải thích từ phía Washington.

Việt Dũng