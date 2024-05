Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 33 lên sóng tối nay, ngày 22/5, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) rủ Gôn đi siêu thị. Vì cháu nội quên đồ chơi nên bà Xinh dắt Gôn quay lại nhà để lấy. Lúc này bà Xinh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa An Nhiên (Lương Thu Trang) và bác sĩ sản. An Nhiên dặn bác sĩ làm giả kết quả, nói cô đã mang thai được 12 tuần và đó là bé gái. An Nhiên muốn có kết quả trước khi cùng Nghĩa (Quang Sự) qua phòng khám. An Nhiên giật mình khi nghe tiếng Gôn gọi bà nội, biết bí mật của mình đã bị bại lộ.