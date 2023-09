Bộ Công Thương giải thích việc giá điện 'gánh' cả khoản lỗ của EVN

Nhắc đến khoản lỗ hơn 26 nghìn tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2022, Cục Điều tiết điện lực cho hay: Giá nhiên liệu năm 2023 tuy đã bớt căng thẳng so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước năm 2022, ảnh hưởng lớn đến cân bằng tài chính của EVN.

Thực tế năm 2022, 2023, việc lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh điện là do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện không đủ bù đắp các chi phí phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện (chính là việc giá bán lẻ điện chưa đủ bù đắp chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện. (Xem thêm)

Giá cho điện tái tạo chuyển tiếp bị chê thấp, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng đối vấn đề đàm phán giá điện các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án điện tái tạo chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập. (Xem thêm)

EVN đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện

Sau khi Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) muốn điều chỉnh tăng giá bán các loại than trong nước cho sản xuất điện, EVN lập tức có văn bản phản hồi.

EVN đề nghị TKV xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu. EVN cũng muốn TKV cung cấp đầy đủ và liên tục than cho các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo cho hoạt động sản xuất và cung cấp điện cho năm 2023. (Xem thêm)

EVN đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện (Ảnh: EVN)

Bộ Tài chính bác đề nghị trợ cấp 1.000 USD khi mua ô tô điện

Tại dự thảo Báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kiến nghị hỗ trợ 1.000 USD cho người mua ô tô điện.

Góp ý dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT bỏ kiến nghị này. Bộ Tài chính thừa nhận chính sách trợ giá, hỗ trợ tài chính đã được áp dụng ở một số quốc gia nhưng chính sách này không phù hợp với bối cảnh, điều kiện của nước ta, dễ gây phản ứng trái chiều từ dư luận.

Tăng 40 lần lệ phí cấp mới giấy đăng ký và biển số xe bán tải

Theo Thông tư 60/2023/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ 22/10, sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí cấp giấy đăng ký mới và biển số xe ôtô.

Theo đó, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số với xe pick up (bán tải) đối với khu vực I (TP Hà Nộị và TP.HCM) sẽ là 20 triệu đồng, tức tăng gấp 40 lần so với trước đây (trước đây, mức phí chỉ là 500.000 đồng/lần đối với khu vực I). (Xem thêm)

Các công ty chứng khoán phải dừng ngay việc đặt lệnh tự động

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán yêu cầu dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động.

TTXVN thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy, có hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất rất lớn.

Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng tới sự ổn định của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, còn gây ra nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu, từ đó tác động tiêu cực đến việc quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngày 9/9, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tập trung tháo gỡ nút thắt vốn tín dụng; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định, điều kiện, thủ tục cho vay, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp vào các lĩnh vực ưu tiên.

Đặc biệt, Thủ tướng giao NHNN đẩy mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém, mua bắt buộc theo chủ trương được cấp có thẩm quyền đồng ý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.

Bộ Tài chính lo trúng Vietlott không được trả thưởng vì mua qua mạng

Bộ Tài chính vừa phản hồi ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước “không quản lý được thì cấm” đối với việc mua bán vé xổ số online, mua hộ vé số.

"Trường hợp mua hộ vé Vietlott mà vé trúng giải Jackpot lớn có thể xảy ra khả năng không trả vé cho người trúng thưởng do trang web/ứng dụng biến mất trong khi việc chụp ảnh vé xác nhận chưa phải là bằng chứng để chứng minh việc sở hữu, ảnh hưởng đến uy tín của Vietlott", Bộ Tài chính cảnh báo. (Xem thêm)

Phó Thống đốc: Ngân hàng đang phải 'chữa bệnh thừa tiền'

Tại hội nghị bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế diễn ra ngày 7/9, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, toàn hệ thống ngân hàng đang phải "chữa bệnh thừa tiền". Cũng giống như các doanh nghiệp bị tồn kho hàng hóa thì các ngân hàng thương mại cũng đang tồn kho tiền.

Theo ông Tú, dù NHNN cùng với toàn hệ thống tín dụng liên tục tổ chức các hội nghị nhằm đẩy kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên toàn quốc, để lắng nghe ý kiến, rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng trong lĩnh vực bất động sản,… nhưng việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế vẫn khó khăn, bởi doanh nghiệp không hấp thụ được vốn và cũng không muốn vay. (Xem thêm)