Sau Wuling và Haval, Lynk & Co đã chính thức trở thành hãng xe ô tô Trung Quốc thứ 3 có mặt tại thị trường Việt Nam trong năm 2023. Tối 16/12, hãng xe này đã giới thiệu bộ 3 xe SUV bao gồm Lynk & Co 01, 05 và 09, đồng thời, trưng bày mẫu sedan cỡ C thể thao Lynk & Co 03+ nhưng chưa có ý định phân phối chính thức.

Trái với nhiều dự đoán trước đây, mẫu xe cao cấp nhất Lynk & Co 09 được công bố giá bán cao bất ngờ 2,199 tỷ đồng.

Riêng giá bán của 2 mẫu xe Lynk & Co 01 và 05 sẽ được công bố vào tháng 1/2024. Hai mẫu xe này đều thuộc phân khúc xe SUV cỡ C có 5 chỗ ngồi và chỉ khác nhau về kiểu dáng.

Riêng Lynk & Co 09 thuộc phân khúc xe SUV cỡ E với 7 chỗ ngồi đầy đủ, sở hữu nhiều công nghệ và tính năng an toàn cao cấp.

Về ngoại hình, Lynk & Co 09 có kiểu dáng tương đồng với xe châu Âu với kích thước tổng thể lần lượt là 5.042 x 1.977 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.984 mm. Xe sử dụng công nghệ Full LED cho cả hệ thống chiếu sáng trước sau, trong đó cụm đèn phía trước sẽ là dạng projector LED ma trận thích ứng.

Lynk & Co 09 là thương hiệu ô tô Trung Quốc thứ 3 ra mắt tại Việt Nam trong năm 2023. (Ảnh: Ngô Minh)

Ngoài ra, mẫu 09 còn được trang bị tay nắm cửa dạng thò thụt, la-zăng hợp kim kích thước 20 inch và kính bên dạng 2 lớp cách âm, cách nhiệt.

Lynk & Co 09 được giới thiệu tại Việt Nam là phiên bản Mild-Hybrid (MHEV) sử dụng chung nền tảng công nghệ khung gầm SPA, động cơ 2.0L tăng áp turbo công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động AWD được chia sẻ từ mẫu xe thương hiệu Thụy Điển Volvo XC90.

Điều này cũng dễ hiểu bởi cả Lynk & Co và Volvo đều thuộc Tập đoàn ô tô Geely (Trung Quốc). Năm 2010, Geely đã mua lại thương hiệu Volvo của Thụy Điển từ chủ sở hữu Ford. Đến năm 2016, Geely thành lập Lynk & Co trên cơ sở kế thừa nền tảng công nghệ Volvo nhằm chủ yếu phục vụ thị trường châu Âu.

Khi gia nhập thị trường Việt Nam, với giá 2,199 tỷ đồng, Lynk & Co 09 giống như một phiên bản giá rẻ của Volvo XC90 (đang được bán giá 4,05 tỷ đồng). Mẫu xe này sẽ là đối thủ cạnh tranh gay gắt với Ford Explorer (2,439 tỷ đồng), Volkswagen Teramont (2,499 tỷ đồng) hay Toyota Land Cruiser Prado (2,628 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi xét tới yếu tố thương hiệu xe Trung Quốc, mức giá trên sẽ trở thành một rào cản không nhỏ khiến Lynk & Co 09 khó tiếp cận được với khách hàng Việt. Nguyên nhân do tâm lý đa phần người dùng Việt định vị xe Trung Quốc là đẹp nhưng giá rẻ. Hầu hết các mẫu xe thuộc sở hữu của các Tập đoàn ô tô Trung Quốc vào Việt Nam đều đang dưới 1 tỷ đồng, phổ biến ở khung giá 500- 700 triệu đồng.

Đặc biệt, khi đối thủ đồng cấp khác là Hyundai Palisade cũng có trang bị tiện nghi và an toàn không hề kém cạnh mà giá bán lại thấp hơn nhiều, chỉ từ 1,469-1,589 tỷ đồng.

