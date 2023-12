{"article":{"id":"2222765","title":"Mã QR Code quảng bá du lịch được trưng khắp điểm đến ở Hà Giang","description":"Tới Hà Giang, du khách sẽ gặp nhiều bảng mã QR code quảng bá du lịch. Đây là một trong những phương thức đa dạng hóa giới thiệu và xây dựng hình ảnh mảnh đất địa đầu Tổ quốc.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-13-1-1669.jpg?width=768&s=uvgG-ZHnge19UcuAzJIqaA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-13-1-1669.jpg?width=1024&s=arGj7GvNC9LeC45DPx8WkQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-13-1-1669.jpg?width=0&s=Js-geBj4dEfEER0OCtqehQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-13-1-1669.jpg?width=1280&s=_-24DoxatLmSJzbp_EvvqA\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-13-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-13-1-1669.jpg?width=260&s=m0_RQpQKRAkEwID7bhaXoA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Hà Giang đang nỗ lực chuyển đổi số trong xúc tiến quảng bá du lịch để trở thành điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á, “Địa chỉ đỏ” trên bản đồ du lịch Việt Nam.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-ha-giang-13-1-1-1670.jpg?width=768&s=lq6L5RTEI0tQ6D_O7StDSw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-ha-giang-13-1-1-1670.jpg?width=1024&s=tHuJGes_fcepqPMJsNceIA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-ha-giang-13-1-1-1670.jpg?width=0&s=FcRyLEl6ymjn1qXr_H9sgQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-ha-giang-13-1-1-1670.jpg?width=1280&s=I030THOpe-BeeT_bEdip2w\" alt=\"W-nguyen-hue-ha-giang-13-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-ha-giang-13-1-1-1670.jpg?width=260&s=AGCbP1nrGN8JbNPoc57knQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Nhiều điểm du lịch ở Hà Giang thu hút du khách như: Km số 0; thành phố Hà Giang; Bảo tàng tỉnh; Cổng trời Quản Bạ; dốc Thẩm Mã; Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương; danh thắng Quốc gia Cột cờ Lũng Cú; phố cổ thị trấn Đồng Văn; đèo Mã Pì Lèng; sông Nho Quế,... Ngoài ra, một số ngôi làng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cũng được nhiều du khách lựa chọn tham quan.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-1-1671.jpg?width=768&s=1idMyo90sPVOgPP7hU0vRg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-1-1671.jpg?width=1024&s=fjH2NHALkS-hDzf_ut8mew\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-1-1671.jpg?width=0&s=bA9pNgkeFG2wLISfEQ2NSg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-1-1671.jpg?width=1280&s=nj3NsKyOPvkKEMv-qcietw\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-1-1671.jpg?width=260&s=xVcyevtRhMCzB1hDaKFKIA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chính vì vậy, địa phương đã triển khai ứng dụng các công nghệ lưu trữ thông tin du lịch, qua đó chia sẻ cơ sở dữ liệu của đơn vị vào kho dữ liệu dùng chung của ngành và của tỉnh phục vụ công tác chuyển đổi số. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-4-1-1672.jpg?width=768&s=IEZuD_Yds0Ztx8VFY8GEYw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-4-1-1672.jpg?width=1024&s=ej-SApLW9sfAb-QnhokVig\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-4-1-1672.jpg?width=0&s=yvO788euq6BkkDkL9iVkYA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-4-1-1672.jpg?width=1280&s=PeUYuFZFs21R7_3lW0PHQQ\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-4-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-4-1-1672.jpg?width=260&s=B7Z-tam2jsJ3wGcugwcLRw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Điển hình, tỉnh đã thực hiện lắp đặt các điểm quét <a href=\"https://vietnamnet.vn/ma-qr-tag1279683199359283480.html\">mã QR</a> code quảng bá du lịch tại TP Hà Giang nhằm đa dạng hóa phương thức giới thiệu và xây dựng hình ảnh mảnh đất địa đầu Tổ quốc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-6-1-1673.jpg?width=768&s=3mSt-AnnXRh0yPG6N5RZQw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-6-1-1673.jpg?width=1024&s=IVhEKlf3pGCZTckUI0RvbQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-6-1-1673.jpg?width=0&s=xGEDyMjBmtHHupFjsAGl5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-6-1-1673.jpg?width=1280&s=7McBosUXSGMWbT1rfSI0Ug\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-6-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-6-1-1673.jpg?width=260&s=g4TegNlZ4SUGI06XRLSfvQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Thông qua quét mã, khách du lịch dễ dàng tìm hiểu tổng quan các thông tin về điểm đến, danh lam thắng cảnh, văn hóa, nơi lưu trú, di chuyển và gợi ý lộ trình phù hợp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-2-1-1674.jpg?width=768&s=wLC4XVM3evEkNaSen8wQbg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-2-1-1674.jpg?width=1024&s=-OoZva6BMJ_awc-vgrlPWA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-2-1-1674.jpg?width=0&s=LujPoiOKiJNpP-Y3G93xZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-2-1-1674.jpg?width=1280&s=yFzeZDPwtozekiwh4HpjFQ\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-2-1-1674.jpg?width=260&s=fmDM1F9TjA06vCbh5OF3zg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chị Nguyễn Thị Hồng (lần đầu tới du lịch Hà Giang) cho biết, dễ dàng tìm hiểu thêm thông tin điểm đến thông qua mã QR code quảng bá du lịch. \"Thật sự rất tiện lợi và đầy đủ, mình không cần tìm kiếm từ nhiều nguồn\", chị nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-10-1-1675.jpg?width=768&s=qBoXCiS8rDiVjK2OTr0CKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-10-1-1675.jpg?width=1024&s=dP04KtPrldvBGlY45AYhng\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-10-1-1675.jpg?width=0&s=Ma13Efz0a64wnv67E4p_Rg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-10-1-1675.jpg?width=1280&s=CulLds-OvFVlMiOHKHSPCw\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-10-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-10-1-1675.jpg?width=260&s=HqnDcyFzN-wHRO69qidkuw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-14-1-1676.jpg?width=300&s=mWlePZCBJjm-KiCEwdYc5A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-14-1-1676.jpg?width=0&s=pPk86IbYzakvBAS3dhqkng\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-14-1-1676.jpg?width=500&s=kw3DDCnlwDnTQgUK0KeT0w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-14-1-1676.jpg?width=260&s=W91_lRUPkQr6OcBZsTUZ2Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-5-1-1677.jpg?width=300&s=iJU9WBppCnCRMUQHcSdJUg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-5-1-1677.jpg?width=0&s=9euJbzicF-ZdCcc1QPKjng\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-5-1-1677.jpg?width=500&s=trnoKJ8Yn0v6AWobNOZ3NA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-5-1-1677.jpg?width=260&s=AeIrOxxs5jMdgHCpevqiqQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số du lịch, mã QR code được đặt tại tất cả các khu du lịch, điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-9-1-1678.jpg?width=768&s=i14D3MLbQYGyoQ6M8GF3Yw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-9-1-1678.jpg?width=1024&s=mdgVF-htCaJ2gSLdT4MXXQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-9-1-1678.jpg?width=0&s=AGkDqMe4A29Fg7NuPfbZhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-9-1-1678.jpg?width=1280&s=7XNj3dZwGIjUUt4n4eUM0Q\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-9-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-9-1-1678.jpg?width=260&s=sTX7E-OpXrMQi4NlpV1MIQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Mã QR code được 100% các tiểu thương tại điểm du lịch sử dụng trong thanh toán. Chị Giàng Thị Cho, bán hàng ở dốc Thẩm Mã chia sẻ: \"Một số khách hàng không dùng tiền mặt nên tôi cũng phải đi mở tài khoản và nhờ nhân viên hướng dẫn\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-11-1-1679.jpg?width=768&s=KNn_LRzs6ayifrEVQAld6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-11-1-1679.jpg?width=1024&s=WUJBPIBKL8Y2m6o9SIoD-g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-11-1-1679.jpg?width=0&s=-UJ1iZMvzGifxZXj3YuVaA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-11-1-1679.jpg?width=1280&s=bW0Ww2DT49HiuObLUWGSqA\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-11-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-11-1-1679.jpg?width=260&s=cFsyiAKBNKAKV9osS9-qOA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Các điểm bán cà phê, nhà hàng tại phố cổ Đồng Văn có thêm hệ thống “chạm để thanh toán” giúp khách du lịch nước ngoài có thể thao tác dễ dàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-12-1-1680.jpg?width=768&s=C0yxn7BbA75LctOjIgZWRA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-12-1-1680.jpg?width=1024&s=DrzVIFELhvy9uPICRhbkKQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-12-1-1680.jpg?width=0&s=QUIn3HgRTQjdCvkQcQ5JkA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-12-1-1680.jpg?width=1280&s=wgmoyyatxWsT1XTd5j8gpg\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-12-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-12-1-1680.jpg?width=260&s=IrBHfXecilVEYRf5Mx3dZg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Những nỗ lực chuyển đổi số đã góp phần thu hút khách du lịch đến với Hà Giang. Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương đã đón trên 2,4 triệu lượt người trong đó trên 238.170 khách quốc tế và trên 2,2 triệu khách nội địa, tăng 35,9 % so với cùng kỳ năm 2022.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-7-1-1681.jpg?width=768&s=jBNQ6VnPXNVjQ6-7t1CM8Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-7-1-1681.jpg?width=1024&s=zmYb0FCsRc8WmZUC4XpwaQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-7-1-1681.jpg?width=0&s=qusbk51CucZvMP05jKcBGg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-7-1-1681.jpg?width=1280&s=Q1YeSbVMp86N3uJpnxv2GQ\" alt=\"W-nguyen-hue-hg-7-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-nguyen-hue-hg-7-1-1681.jpg?width=260&s=Kg9wtzLufswKgwLC_HvNpw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Nhằm cụ thể hóa kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh và chuyển đổi số du lịch của ngành, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 với mục tiêu kết nối các thành phần trụ cột trong du lịch dựa trên công nghệ số nhằm tạo môi trường hiệu quả trong thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu; tập trung phát triển hạ tầng dịch vụ; ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tạo bước đột phá phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ. </p>","displayType":19,"options":589824,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-2222765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-1654.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ma-qr-code-quang-ba-du-lich-duoc-trung-khap-diem-den-o-ha-giang-1655.jpg","updatedDate":"2023-12-04T21:25:12","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223248","title":"Chuyển đổi số mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Nhiệt điện Nghi Sơn","description":"Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-2223248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-manh-me-san-xuat-kinh-doanh-tai-nhiet-dien-nghi-son-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222542","title":"Chuyển đổi số thay thế hàng trăm lao động, ngành điện Bình Định tăng năng suất","description":"Nhân sự trực trạm biến áp hay người đi ghi chỉ số công tơ được thay thế bằng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của ngành điện. Người lao động giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-2222542.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chuyen-doi-so-thay-the-hang-tram-lao-dong-nganh-dien-binh-dinh-tang-nang-suat-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222906","title":"Quảng Ninh: Một thập kỷ đột phá cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân","description":"Từ năm 2013, Quảng Ninh ưu tiên dồn nguồn lực để xây dựng một nền hành chính hiệu quả, thống nhất, tập trung, hiện đại, tương xứng với tiềm năng cũng như tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2222906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-mot-thap-ky-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-1556.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222570","title":"Đầm Hà có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số","description":"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự sáng tạo trong cách triển khai, đến nay huyện Đầm Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực từ chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-2222570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dam-ha-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-tu-chuyen-doi-so-603.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222562","title":"Đông Triều đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn","description":"Thời gian gần đây, Thị xã Đông Triều đang tập trung chuyển đổi số, xây dựng những mô hình thôn thông minh, xã thông minh, đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt hệ thống camera giám sát đến từng thôn xóm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-2222562.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dong-trieu-day-manh-chuyen-doi-so-nong-nghiep-nong-thon-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:05:40","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222517","title":"Quảng Ninh phát huy tối đa sức mạnh của tổ công nghệ số cộng đồng","description":"Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, giúp phổ cập kiến thức, kỹ năng số tới từng người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng công dân số, làm động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-phat-huy-toi-da-suc-manh-cua-to-cong-nghe-so-cong-dong-2222517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-ninh-phat-huy-toi-uu-luc-luong-to-cong-nghe-so-cong-dong-393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:43:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222069","title":"FSI hợp tác Qualcomm khai thác dữ liệu số, tạo nguồn lực cho logistics","description":"Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023, Công ty FSI và Tập đoàn Qualcomm đã ký kết hợp tác, mang tới các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu toàn diện, tạo nguồn lực cho hoạt động quản lý và giao vận ngành logistics.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-2222069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/fsi-hop-tac-qualcomm-khai-thac-du-lieu-so-tao-nguon-luc-cho-logistics-669.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:10:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221933","title":"Chuyển đổi số Quảng Ninh 2023 - Những thành tựu ấn tượng","description":"Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, nhân dân toàn tỉnh và những sáng kiến đổi mới khiến Quảng Ninh giữ vững danh hiệu “điểm sáng” trên toàn quốc về chuyển đổi số mọi lĩnh vực trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-2221933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chuyen-doi-so-quang-ninh-2023-nhung-thanh-tuu-an-tuong-223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:17:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221926","title":"Quảng Ninh chuyển đổi số toàn diện: Cơ quan ‘không giấy tờ’ phục vụ dân sinh","description":"Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước \"không giấy tờ\" trên mọi lĩnh vực phục vụ đời sống con người: y tế, giáo dục, du lịch, kinh doanh, giao thông…","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-2221926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quang-ninh-chuyen-doi-so-toan-dien-co-quan-khong-giay-to-phuc-vu-dan-sinh-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:02:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221782","title":"Quảng Ninh số hoá hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho dân","description":"Với phương châm “sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính để xây dựng nền hành chính trong sạch vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-2221782.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-so-hoa-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuan-loi-nhat-cho-dan-1222.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221740","title":"VNPT cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ số cho Đại hội Công đoàn Việt Nam","description":"VNPT được chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thông tin và Truyền thông","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-2221740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vnpt-cung-cap-ha-tang-vien-thong-va-dich-vu-so-cho-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221713","title":"Công dân số Quảng Ninh: Nhà nông, bà nội trợ sành công nghệ","description":"Hàng vạn người dân Quảng Ninh bắt nhịp nhanh, chủ động áp dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản, để rồi trở thành các công dân số thụ hưởng thành quả công cuộc chuyển đổi số.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-2221713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-dan-so-quang-ninh-nha-nong-ba-noi-tro-sanh-cong-nghe-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221710","title":"Quảng Ninh tập trung xây dựng nguồn nhân lực số","description":"Song song với cải tiến thể chế và áp dụng công nghệ, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh tận dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-2221710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-ninh-tap-trung-xay-dung-nguon-nhan-luc-so-968.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:16:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221639","title":"Xây dựng thành phố thông minh hướng trọng tâm vào người dân","description":"Đây là 1 trong 3 xu hướng nổi bật trong phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam, theo tổng hợp, đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-nguoi-dan-2221639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xay-dung-thanh-pho-thong-minh-huong-trong-tam-vao-nguoi-dan-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:20:05","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221556","title":"Gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt ở Quảng Ninh","description":"Trong xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, không chỉ mang lại lợi ích đối với người dân mà còn đối với Nhà nước và các bên tham gia.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-2221556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-tang-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-o-quang-ninh-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:48:52","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221590","title":"Chuyển đổi số ở Quảng Ninh: Cuộc sống tiện lợi hơn, tốt hơn, phong phú hơn","description":"Hàng loạt ứng dụng, công cụ công nghệ số đang phục vụ đắc lực người dân, doanh nghiệp, cơ quan trong mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp - sử dụng dịch vụ... Dễ dàng thực hiện nhiều việc mà không cần phải rời khỏi nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-2221590.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-o-quang-ninh-cuoc-song-tien-loi-hon-tot-hon-phong-phu-hon-627.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221245","title":"Chuyển đổi số nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền tỉnh Bình Định","description":"Tỉnh Bình Định đã thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-2221245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chuyen-doi-so-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-chinh-quyen-tinh-binh-dinh-523.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:25:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221298","title":"Đồng Nai ứng dụng công nghệ vào dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ","description":"Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ, thu hút hơn 500 người tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-2221298.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dong-nai-ung-dung-cong-nghe-vao-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-1501.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:43:12","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220802","title":"Nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ Việt Nam","description":"Cuộc thi tin học văn phòng thế giới và thiết kế đồ họa thế giới tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-2220802.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nang-cao-nang-luc-so-cho-the-he-tre-viet-nam-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:28:55","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221291","title":"4 tỉnh, thành phố giành giải thưởng đô thị thông minh Việt Nam 2023","description":"Trong 32 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam vừa được trao, có 7 giải thuộc về 4 tỉnh, thành phố. Ngoài 3 giải ở các lĩnh vực, Đà Nẵng còn nhận giải đơn vị xuất sắc trong xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-2221291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/4-tinh-thanh-pho-gianh-giai-thuong-do-thi-thong-minh-viet-nam-2023-1225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:14:28","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221156","title":"MobiFone nhận cơ hội lớn từ 2 nền tảng số quốc gia tiềm năng","description":"Ngày 29/11 MobiFone đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận 2 nền tảng số mobiEdu - nền tảng học trực tuyến và Meet - nền tảng họp trực tuyến trở thành nền tảng số quốc gia tiềm năng.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-2221156.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mobifone-nhan-co-hoi-lon-tu-2-nen-tang-so-quoc-gia-tiem-nang-828.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220812","title":"Kỳ họp Hội đồng Nhân dân Nghệ An 'không giấy tờ'","description":"Chiều 29/11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 'không giấy tờ'.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-hop-bao-thong-tin-ky-hop-hoi-dong-khong-giay-2220812.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nghe-an-hop-bao-thong-tin-ky-hop-hoi-dong-khong-giay-1192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T20:35:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222663","title":"Hải Phòng: Chú trọng đào tạo để chuyển đổi sang IPv6 hiệu quả","description":"Sáng 29/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức Chương trình đào tạo kỹ thuật, công nghệ về chuyển đổi sang IPv6. Hơn 70 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị trên địa bàn thành phố tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-phong-chu-trong-dao-tao-de-chuyen-doi-sang-ipv6-hieu-qua-2222663.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-chu-trong-dao-tao-de-chuyen-doi-sang-ipv6-hieu-qua-957.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T18:56:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220787","title":"Phát triển đô thị thông minh đã thành lựa chọn thiết thực của nhiều thành phố","description":"Chuyên gia Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) cho rằng, phát triển đô thị thông minh hiện không còn là một khẩu hiệu mà đã trở thành lựa chọn thiết thực tại các thành phố, đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-do-thi-thong-minh-da-thanh-lua-chon-thiet-thuc-cua-nhieu-thanh-pho-2220787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phat-trien-do-thi-thong-minh-da-thanh-lua-chon-thiet-thuc-cua-nhieu-thanh-pho-1180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:48:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa