Sự việc vừa xảy ra vào đêm ngày 12/6 tại thành phố Fullerton (bang California, Mỹ). Thời điểm này, cảnh sát địa phương đang đỗ xe trên đường để làm nhiệm vụ giải quyết một tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 1 người chết. Bất ngờ, một chiếc Tesla Model S lao tới và tông thẳng vào phần đầu của chiếc ô tô cảnh sát một cách khó hiểu.

Hậu quả khiến chiếc Dodge Charger của cảnh sát bị hư hỏng khá nặng. Toàn bộ cản, chắn bùn phía trước và cửa bên phụ bị vỡ nát. Chất lỏng cũng đã chảy ra từ phía gầm xe, cho thấy có vẻ như hệ thống làm mát hoặc động cơ đã bị hư hỏng sau cú tông mạnh.

"Thủ phạm" là chiếc Model S cũng bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe. Kính và hai cửa phía trước bị hư hỏng nặng, túi khí tài xế đã nổ. Xung quanh hiện trường có nhiều mảnh vỡ bắn ra từ các bộ phận của hai chiếc xe. May mắn là lúc này, viên cảnh sát đang ở phía ngoài và khi nhận thấy chiếc Tesla lao tới đã kịp tấp vào lề đường.

Người đàn ông lái xe Tesla cũng không bị thương nặng sau cú va chạm. Nói với cảnh sát, anh ta đã thừa nhận đang kích hoạt và sử dụng chế độ tự lái Autopilot của chiếc Model S trong khi bản thân đang bận sử dụng điện thoại.

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu chế độ lái tự động của chiếc xe có thực sự được kích hoạt hay không, nhưng phía Sở Cảnh sát Fullerton cho biết, người lái xe đã “vi phạm rõ ràng các quy tắc lái xe có trách nhiệm”. Họ nói thêm rằng, mặc dù hệ thống lái xe tự động có thể hỗ trợ tài xế trong nhiều trường hợp, nhưng về nguyên tắc, người lái luôn phải sẵn sàng điều khiển chiếc xe bất cứ lúc nào, đồng thời chịu trách nhiệm cao nhất cho mọi tình huống xảy ra trên đường.

Gần đây, các vấn đề liên quan đến công nghệ tự lái của Tesla ngày càng nhiều. Sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm nhằm phân tích 1.000 vụ tai nạn liên quan đến Tesla khi các phương tiện kích hoạt tính năng Autopilot, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết, hệ thống này có thể mang lại cho người lái xe "cảm giác an toàn sai lầm". Và nó có thể dễ dàng bị lạm dụng trong một số tình huống nguy hiểm nhất định bởi không phải lúc nào Autopilot cũng có thể điều khiển chiếc xe một cách an toàn.

