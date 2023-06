Chiều 12/6, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1981 ở phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, hiện thuê trọ tại chung cư The Zei, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội lừa đảo.

Được biết, Nguyễn Thị Thùy Hương đang kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên 7 năm tù giam của TAND TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Hương được dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng tháng 12/2021, mặc dù không công tác tại Bộ Công an, không có chức năng nhiệm vụ gì trong việc tuyển chọn đầu mối cung cấp thực phẩm cho bếp ăn của Bộ Công an, nhưng khi gặp anh N.V.H. (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) có nghề làm giò chả, Nguyễn Thị Thùy Hương đã giới thiệu mình là cán bộ tại Bộ Công an, có khả năng xin cho anh H. đưa giò chả vào bán tại bếp ăn của Bộ Công an.

Do tin tưởng lời Hương nên anh N.V.H. đã đưa cho Hương số tiền 45 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Hương đã không lo được việc bán giò chả cho anh H. và chiếm đoạt số tiền trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Hương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cũng trong khoảng thời gian này anh H. cho Hương biết gia đình anh có diện tích đất lấn chiếm liền kề với thửa đất đang ở, có nhu cầu làm sổ đỏ và nhờ Hương làm giúp. Anh H. còn nhờ Hương lo giúp thủ tục làm hồ sơ thi bằng lái ô tô.

Mặc dù không có khả năng làm sổ đỏ và thu nhận hồ sơ thi bằng lái ô tô nhưng Hương vẫn nhận lời và hứa hẹn giúp anh H.. Vì tin tưởng nên anh H. đã chuyển nhiều lần cho Hương tổng số tiền 220 triệu đồng để lo 2 việc này. Sau đó Hương đã chiếm đoạt số tiền này.