Mì ăn liền xuất khẩu sang Đài Loan lại bị cảnh báo

Trong văn bản gửi Công ty CP Thực phẩm Á châu, Bộ Công Thương cho biết: Ngày 15/11/2022, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) kiểm tra lô hàng 500 CTN (945 kg) mì ăn liền tôm chua thương hiệu GẤU ĐỎ (SOUR-HOT SHRIMP FLAVOR INSTANT NOODLES) của Nhà sản xuất/xuất khẩu ASIA FOODS CORPORATION do Doanh nghiệp QIAN YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD nhập khẩu.

Sản phẩm mì ăn liền từ Việt Nam liên tục bị các nước cảnh báo về hàm lượng vượt ngưỡng. Ảnh minh họa: Internet

Qua kiểm tra tại cửa khẩu phát hiện hàm lượng Etylen oxit không phù hợp với tiêu chuẩn. Trong đó, hàm lượng Etylen oxit được phát hiện lần này không chỉ trên gói gia vị (3,438 mg/kg) mà còn phát hiện cả vắt mì (0,107 mg/kg).

Để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo thông tin về các loại sản phẩm thực phẩm (tên sản phẩm, số lượng, lô sản xuất, hạn sử dụng, thị trường xuất khẩu, bản sao hồ sơ tự công bố thực phẩm kèm theo kết quả kiểm nghiệm) do Công ty sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan trong năm 2022 và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của Công ty.

Công ty cũng cần báo cáo đánh giá nguy cơ về khả năng xuất hiện Etylen oxit trong các sản phẩm mì ăn liền do Công ty sản xuất, kinh doanh kèm theo biện pháp kiểm soát tương ứng.

Để tránh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín trong hoạt động thương mại, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về các quy định, các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) và rào cản kỹ thuật (TBT) liên quan đến sản phẩm của từng thị trường thông qua hệ thống các cơ quan, tổ chức hỗ trợ, tư vấn. Điều đó sẽ giảm thiểu tối đa cho doanh nghiệp về thời gian, chi phí, nhất là khi sản phẩm đã xuất khẩu đi nhưng bị áp dụng các quyết định thu hồi, kiện bồi thường vì không đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Trước đó, sau nhiều vụ việc mì ăn liền bị cảnh báo, Vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương đã nhiều lần khẳng định Việt Nam chưa ban hành quy định việc sử dụng ethylene oxit (EO) trong sản xuất nông nghiệp hay giới hạn dư lượng EO trong thực phẩm.

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, hiện nay, quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại thực phẩm mà mỗi quốc gia, khu vực đơn phương đưa ra khác nhau. Quy định này có thể phụ thuộc rất lớn vào cán cân thương mại giữa các quốc gia, khu vực hoặc chính sách xuất nhập khẩu mỗi nước, điều kiện kỹ thuật, phương thức quản lý, thói quen tiêu dùng…

Với các quy định khác nhau, nên cơ quan quản lý của Bộ Công Thương cho rằng mức giới hạn dư lượng EO cho phép đối với cùng một mặt hàng thực phẩm có thể đáp ứng quy định của quốc gia, khu vực này nhưng lại vượt ngưỡng cho phép của quốc gia, khu vực khác.