Nhiều nơi ở Bắc và Trung Bộ trên 41 độ

Chiều nay (6/5), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h ở các khu vực trên phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ; Hòa Bình 41,3 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 42,4 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ; Tương Dương (Nghệ An) 42,5 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 42,5 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ,…

Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo phía Tây Bắc Bộ ngày mai (7/5) xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Nam Bộ cũng nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ.

Từ ngày 8/5 nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt.