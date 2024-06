Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (26/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h đến 8h có nơi trên 90mm như: Trung Thu (Điện Biên) 97mm, Hồng Ca (Yên Bái) 252mm, Trung Sơn (Phú Thọ) 92.8mm, Thanh Lương (Hòa Bình) 103.2mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 116.2mm,…

Trong ngày và đêm nay, những khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Chiều tối và đêm nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cũng dự báo chi tiết từ 27-28/6, là 2 ngày chính diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, thời tiết các vùng trên cả nước về cơ bản không có biến động lớn.

Ở miền Bắc, trong ngày đầu kỳ thi (27/6), sáng còn có lúc mưa rào và giông, nhưng sau đó chuyển nắng nóng tăng nhiệt, mức cao nhất trên 35 độ. Đến ngày 28/6, nắng nóng khu vực tiếp tục gia tăng, cao nhất 37 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai xuất hiện mưa rào nhẹ.

Thời tiết Hà Nội trời nắng, nhiệt độ tăng dần trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa: NK

Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng cũng có xu hướng tăng nhanh. Trong ngày 27/6, mức nhiệt cao nhất 35 độ, và chiều tối có khả năng có mưa giông với xác suất 60%. Đến 28/6, nắng nóng tăng mạnh hơn trước đó 3 độ, với mức cao nhất trên 38 độ.

Đáng lưu ý, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dù sáng không mưa, trời nắng với mức nhiệt cao nhất không quá 34 độ, nhưng chiều tối cả 2 ngày này đều khả năng có mưa rào và giông xác suất 65-75%.

Dưới đây là chi tiết các vùng trên cả nước trong 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 27-28/6:

Ngày Thời gian Bắc Bộ Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ 27/6 (thứ Năm) Sáng (7-12h) Có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ 26-32 độ. Trời nắng.

Nhiệt độ 27-33 độ. Không mưa, trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ Tây Nguyên 20-28 độ.

Nhiệt độ Nam Bộ 24-32 độ. Chiều (12-17h) Trời nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa giông, xác suất mưa giông 55-60%.

Nhiệt độ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông, xác suất mưa giông 70-75%.

Nhiệt độ Tây Nguyên 29-32 độ.

Nhiệt độ Nam Bộ 32-34 độ. 28/6 (thứ Sáu) Sáng (7-12h) Trời nắng; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ 26-33 độ. Trời nắng.

Nhiệt độ 27-35 độ. Không mưa, trời nắng nhẹ.

Nhiệt độ Tây Nguyên 21-28 độ.

Nhiệt độ Nam Bộ 24-30 độ. Chiều (12-17h) Trời nắng nóng.

Nhiệt độ 34-37 độ. Trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông, xác suất mưa giông 65-75%.

Nhiệt độ Tây Nguyên 28-32 độ.

Nhiệt độ Nam Bộ 30-33 độ.

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng dự báo thời tiết Hà Nội và TPHCM, 2 thành phố có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước.

Trong đó, thời tiết thủ đô Hà Nội 2 ngày này chủ đạo là trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 34 đến 36 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, mưa giảm dần và nắng nóng gia tăng trở lại. Nguồn: NCHMF

Khu vực TPHCM chung hình thế thời tiết với Nam Bộ là ngày nắng, chiều tối mưa giông.

Nhận định thêm, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, xu thế chung thời tiết là, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nâng trục lên phía bắc và suy yếu dần. Gió mùa tây nam chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ có cường độ giảm nhẹ.

Do đó, thời tiết TPHCM trong những ngày tới có xu hướng giảm mưa và nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất buổi trưa từ 33-35 độ. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to với xu hướng giảm dần. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, ngày 27, trời nắng từ sáng đến chiều. Chiều tối, khoảng từ 19-20h có mưa rào nhẹ và giông vài nơi, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; thấp nhất 24-25 độ.

Ngày 28, trời nắng và hầu hết không mưa. Riêng khu vực phía bắc và trung tâm thành phố có mưa rào và giông trong khoảng từ 16-19h. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ; thấp nhất 25-26 độ.

Dự báo xa hơn, đến ngày 5/7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ đêm 27/6 và từ đêm 2-5/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ khoảng ngày 28/6-2/7, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối 26 và 27/6 có mưa rào và giông rải rác. Từ 28/6-5/7, khu vực Quảng Bình đến Phú Yên khả năng có nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, sau giảm dần.

Trước đó, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết cũng nhận định sau đợt mưa lớn diễn ra từ đêm 24-26/6, khoảng ngày 28-29/6, trên khu vực Bắc và Trung Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng trở lại và kéo dài đến đầu tháng 7. Trong đó, Trung Bộ có thể nắng nóng đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trong ngày trên 39 độ.