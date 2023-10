Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/10), ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 70mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 96.2mm, Sơn Trà (Đà Nẵng) 102mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 72.8mm,…

Từ chiều tối nay đến đêm mai (24/10), ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm; Quảng Nam 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn ở miền Trung đợt này, tâm điểm là Quảng Bình - Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Giáp

Sau đó, mưa có xu hướng lan ra phía Bắc. Trong ngày và đêm mai, ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thanh Hóa lượng mưa thấp hơn, với 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Ở miền Bắc, từ đêm mai, khu vực đồng bằng và khu Đông Bắc cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Theo nhận định của các chuyên gia, mưa ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ.

Từ 25/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần.

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết, đợt mưa lớn ở Trung Trung Bộ lần này có cường độ không lớn như đợt mưa từ 7-18/10 vừa qua và cũng nhanh kết thúc.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, tác động của mưa lớn vẫn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc khả năng có không khí lạnh vào cuối tuần

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 23/10 đến 2/11, cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 25/10, thời tiết miền Bắc duy trì hình thái mây thay đổi đến nhiều mây, ngày hửng nắng, cục bộ có lúc có mưa, chủ yếu ở Nam đồng bằng và ven biển.

Từ 26/10, miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa giông nhiều hơn, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Đáng lưu ý, từ đêm 28/10, khu vực này khả năng có đợt không khí lạnh bổ sung nên đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Đối với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ chiều tối 27-28/10, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Bắc từ đêm 29/10, sẽ lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên và Nam Bộ về cơ bản đang là những tháng mùa mưa nên chủ yếu ngày nắng gián đoạn và chiều tối khả năng cao có mưa giông.

Trước đó, trong bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/10-20/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và giông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to.