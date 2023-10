Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ở Trung Bộ lại xuất hiện mưa lớn. Cụ thể, từ hôm nay (23/10) đến ngày mai, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 220mm.

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng mưa to, nhưng lượng mưa thấp hơn, từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn quay trở lại Trung Bộ. Ảnh minh họa: Đình Thành

Từ 25/10, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên phía Bắc.

Trong khi đó, thời tiết khu vực Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu dần, ngày nắng dịu, nhiệt độ có xu hướng tăng với mức cao nhất 30 độ; sáng sớm và đêm trời lạnh, khoảng từ 19-20 độ.

Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, hôm nay ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào và giông rải rác. Mức nhiệt tăng nhẹ với cao nhất 29 độ; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng đan xen mây, chiều tối mưa giông rải rác.