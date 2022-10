Miền Trung vẫn mưa to, lũ trên sông Hương vượt báo động 3

Sáng sớm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 4h ngày 15/10 có nơi trên 200mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 570mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 382mm, Hội Khách (Quảng Nam) 228mm,…; tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Mưa lũ lớn trong đêm qua ở Đà Nẵng khiến người dân chạy lụt cả đêm

Hồi 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Đến 16h, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Kon Tum tiếp tục có mưa to và giông; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai khu vực này ở cấp 2.

Khu vực Thời gian Tổng lượng (mm) Phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế Ngày và đêm 15/10 100-250mm, có nơi trên 300mm Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam Ngày 15/10 50-100mm, có nơi trên 120mm Phía Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum Sáng 15/10

20-40mm, có nơi trên 60mm Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế Ngày 16/10 20-50mm, có nơi trên 70mm Đà Nẵng đến Bình Định, Kon Tum Ngày và đêm 16/10 40-70mm, có nơi trên 100mm

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia Biến đổi khí hậu và Giảm thiểu thiên tai, lũ trên sông Hương đã vượt mức báo động 3 hơn 20cm (3.70m) và khả năng lũ sẽ cao hơn năm 2020, nên người dân cần hết sức chú ý và đề phòng lụt lên.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông báo, hiện tại, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đang lên nhanh; mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên, các sông ở Quảng Bình có dao động.

Mực nước lúc 1h giờ ngày 15/10 trên các sông như sau: sông Bồ tại Phú Ốc 3,92m, dưới báo động (BĐ)3 0,58m; sông Hương tại Kim Long 3,75m, trên BĐ3 0,25m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,17m, trên BĐ2 0,17m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,24m, trên BĐ1 0,24m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng đạt đỉnh ở mức 9,2m, trên BĐ3 0,2m, sau xuống; lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.