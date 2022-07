Mở lại phiên toà xét xử 6 người tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

6 bị cáo gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị cáo buộc vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Các bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: Trương Thanh Tùng

Trước đó, ngày 30/6 TAND huyện Đức Hoà đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên sau đó thì hoãn xử. Nguyên nhân hoãn phiên xử là luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, đại diện Viện KSND cũng có kiến nghị hoãn và phiên toà hôm đó vắng mặt nhiều người là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại…

Như đã thông tin, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An đã cáo buộc, những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (đóng tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), do ông Lê Tùng Vân làm chủ mưu, chỉ đạo, đã có những hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tọa phiên toà là thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy - Phó chánh án TAND huyện Đức Hoà. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)…

Sẽ có rất đông người dân, Youtuber kéo về TAND huyện Đức Hoà để theo dõi phiên xử 6 bị cáo vụ "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: Trương Thanh Tùng

Căn cứ mà cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Tùng Vân và 5 người ở “Tịnh thất Bồng Lai” là 5 clip đã đăng trên các kênh Youtube do chính họ lập ra và quản lý. Cụ thể là 4 clip đăng trên tài khoản Youtube “5 chú tiểu - Thiền an bên bờ vũ trụ” và 1 clip có tiêu đề “Cầu cứu gấp, Tịnh thất Bồng lai sắp đổ máu. Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an” đăng trên tài khoản Youtube “Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official”.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đức Hoà mời nhiều bị hại.

Nên an ninh sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Trong đó, ông Nguyễn Sơn (cấp bậc Thượng tá, Trưởng Công an huyện), là đại diện cho bị hại cơ quan Công an huyện Đức Hoà.

Đại diện bị hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Thích Minh Thiện, là trụ trì chùa Thiên Châu).

Còn Thượng toạ Thích Nhật Từ mời 2 luật sư đại diện tại phiên toà để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này gồm 8 người và nhân chứng là 15 người.

Trong 6 bị cáo, có duy nhất ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại hầu tra. Ông Vân bị cáo buộc với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ông có một tình tiết giảm nhẹ là người đủ 70 tuổi trở lên theo điểm 0 khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự. Nhưng có hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên theo điểm a và g, khoản 1, điều 52 Bộ luật Hình sự.

Vụ án liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai”, dư luận rất quan tâm. Trong lần mở phiên toà ngày 30/6 và lần mở lại vào ngày mai (20/7) dự kiến lực lượng địa phương sẽ bảo vệ an ninh nghiêm ngặt trước và xung quanh TAND huyện Đức Hoà.