Theo Reuters, trong ngày 17/1 (giờ địa phương), ông Trump đã xuất hiện tại phiên tòa dân sự ở New York, liên quan tới cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Jean Carroll. Cựu Tổng thống Mỹ không bắt buộc phải ra hầu tòa, nhưng ông vẫn tự nguyện làm như vậy.

Trong thời gian hầu tòa ngắn ngủi, ông Trump vẫn kịp để lại dấu ấn khi bị Thẩm phán dọa đuổi khỏi phòng xử án. "Nếu ông coi thường lệnh của tòa, tôi sẽ phải cân nhắc mời ông rời khỏi đây. Có lẽ ông đang muốn tôi làm như vậy", Thẩm phán Lewis A. Kaplan nói với ông Trump.

Đáp lại cảnh báo của ông Kaplan, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông không ngại việc bị đuổi khỏi phiên tòa, đồng thời nói Thẩm phán đang "mất kiểm soát".

Trước đó, luật sư của bà Carroll cáo buộc ông Trump đã không tuân theo yêu cầu "nhỏ giọng" của Thẩm phán, và cựu Tổng thống còn chỉ trích phiên tòa là "cuộc săn phù thủy".

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Sau khi hầu tòa vào buổi sáng, ông Trump đã ngay lập tức có mặt tại bang New Hampshire để vận động tranh cử. Phiên tòa ở New York dự kiến kéo dài từ 3-5 ngày, và cựu Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ di chuyển qua lại giữa New York và New Hampshire cho tới đầu tuần sau.

"Chuyến bay hôm nay có hơi khó khăn. Phi công đã khuyên tôi nên quay đầu vì tuyết và gió mạnh. Nhưng nếu tôi không có mặt ở đây, đó sẽ là một câu chuyện lớn", ông Trump nói với đám đông ủng hộ tại New Hampshire.

Truyền thông Mỹ nhận định, chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump là một trường hợp chưa từng có tiền lệ, khi một ứng viên Tổng thống vẫn nhận được sự ủng hộ lớn dù phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc pháp lý từ hình sự tới dân sự.

Theo Reuters, chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa đã chứng minh rằng ông Trump vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Tuy vậy, cựu Tổng thống Mỹ sẽ cần lặp lại thắng lợi một lần nữa ở New Hampshire để củng cố vững chắc vị trí của mình.

Kết quả thăm dò gần đây nhất cho thấy, ông Trump nhận được 43% tỷ lệ ủng hộ ở New Hampshire, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đứng thứ hai với 30%, trong khi Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận được 6% tỷ lệ ủng hộ.

Dù chỉ về đích thứ 3 tại Iowa, nhưng bà Haley đang được nhận định là ứng viên có thể gây bất ngờ tại New Hampshire. Thống đốc New Hampshire Chris Sununu là người ủng hộ nữ cựu Đại sứ, và sẽ cùng bà Haley tham gia các sự kiện vận động.