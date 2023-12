{"article":{"id":"2225953","title":"Một vòng thăm thành phố thông minh Quảng Châu","description":"Các thành phố thông minh của Trung Quốc ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như AI, IoT, Big Data, điện toán đám mây để tạo sự khác biệt. Quảng Châu cũng không ngoại lệ.","contentObject":"<p>Tại một số nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Quảng châu và vài thành phố Trung Quốc khác, hành khách không còn phải quẹt thẻ hay điện thoại để lên tàu. Cổng mở ra sau khi quét gương mặt, quy trình mất chưa đầy 2 giây. Những màn hình lớn hiển thị mức độ đông đúc tại mỗi toa tầu, giúp hành khách quyết định nên lên toa nào.</p>

<p>Các công nghệ như vậy đã thẩm thấu vào hệ thống hạ tầng tại các thành phố lớn của Trung Quốc sau nỗ lực phát triển thành phố thông minh tích hợp AI, IoT, Big Data và điện toán đám mây trong nhiều lĩnh vực như vận tải, an ninh công cộng, môi trường, sản xuất.</p>

<p>Mạng lưới cảm biến và thiết bị liên lạc kết nối với nhau kích hoạt việc thu thập dữ liệu, phân tích và phản hồi theo thời gian thực, giúp quản lý nguồn lực và dịch vụ hiệu quả hơn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4zfag28f-252.png?width=768&s=yoll_KhdcNPphij7HTD3sQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4zfag28f-252.png?width=1024&s=_J8bM2PkT89wj-H7f3U0oQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4zfag28f-252.png?width=0&s=vt1dhDSFsouy1Y-UMpUUVQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4zfag28f-252.png?width=768&s=yoll_KhdcNPphij7HTD3sQ\" alt=\"4zfag28f.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/4zfag28f-252.png?width=260&s=HOBuBwprkpLT6EfEkGwdUQ\"></picture>

<figcaption>Các thành phố thông minh Trung Quốc đang ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để trở nên thông minh hơn. (Ảnh: Shutterstock)</figcaption>

</figure>

<p>Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Hàng Châu đang dẫn đầu Trung Quốc trong ứng dụng công nghệ tiên tiến và cách tiếp cận sáng tạo đối với quy hoạch và quản lý đô thị.</p>

<p>Hơn 500 thành phố khác cho biết đang thúc đẩy phát triển thành phố thông minh, theo truyền thông địa phương.</p>

<p>Tờ SCMP đã có chuyến thăm quan Quảng Châu để tìm hiểu những công nghệ và mạng lưới được triển khai trong chiến lược thành phố thông minh của địa phương này.</p>

<p><strong>Vạn vật kết nối (IoT)</strong></p>

<p>Tại Techphant, nhà cung cấp thiết bị và giải pháp IoT, một màn hình lớn hiển thị thời gian thực về cây cối được trồng tại Quảng Châu. Độ ẩm của đất được theo dõi thông qua các cảm biến và thông tin tải lên một hệ thống quản lý thông minh giúp cây được chăm sóc đúng cách.</p>

<p>Trong mạng lưới IoT, các vật dụng hàng ngày, bao gồm xe cộ và thiết bị gia dụng, được kết nối với Internet và có thể “nói chuyện” với nhau.</p>

<p>Chúng có khả năng xử lý và trao đổi dữ liệu để tối ưu hóa cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, trong gia đình, mọi người điều khiển bình nóng lạnh hay hệ thống chiếu sáng ngay từ ứng dụng trên smartphone để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.</p>

<p>Song, công nghệ này có thể được mở rộng sang một mạng lưới rộng hơn nhiều. Chẳng hạn, trước đây, một công nhân phải đi từ nhà này sang nhà khác để thu thập chỉ số đồng hồ đo xăng, nhưng bây giờ một đồng hồ đo khí thông minh sẽ đảm nhận công việc và thậm chí còn kích hoạt thanh toán tự động.</p>

<p>Từ nâng cao hiệu quả trong sản xuất và vận chuyển đến tăng cường chăm sóc sức khỏe và tự động hóa gia đình, tác dụng của công nghệ IoT đang trở nên rõ ràng hơn trong việc giúp hợp lý hóa quy trình, giảm chi phí và cải thiện việc ra quyết định trong việc phát triển các thành phố thông minh của Trung Quốc.</p>

<p>Khi nhiều thứ được kết nối với nhau, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn kết nối thông minh, điều này sẽ cải thiện hiệu quả và giảm đầu vào lao động, Giám đốc công nghệ của Techphant, Zheng Lin, cho biết.</p>

<p><strong>Nhận diện khuôn mặt</strong></p>

<p>Công nghệ nhận diện khuôn mặt khá phổ biến ở Trung Quốc vì được triển khai ở phòng chờ sân bay, khách sạn… Nó ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong cơ sở hạ tầng thành phố thông minh.</p>

<p>Pcitech - nhà cung cấp công nghệ và sản phẩm AI, bao gồm nhận dạng khuôn mặt và công nghệ dữ liệu lớn thông minh – đang đóng vai trò lớn trong phát triển các hệ thống giao thông thông minh ở Quảng Châu và Trường Sa sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tiên tiến, cho phép hành khách trả tiền vé tàu điện ngầm chỉ bằng cách quét khuôn mặt.</p>

<p>Dù vậy, công nghệ không giới hạn ở vận tải. Nó còn được ứng dụng trong lĩnh vực an ninh để thu thập dữ liệu thời gian thực, bảo đảm an toàn công cộng.</p>

<p>Công ty áp dụng các thuật toán nhận dạng 3D để khớp chính xác hơn và công nghệ thậm chí phát hiện danh tính của một người khi bị khuất một phần. Nó cũng có thể phân tích hình dạng cơ thể và màu sắc quần áo để xác định ai đó và giúp cảnh sát dự đoán hành vi có nguy cơ cao dựa trên các chuyển động, chẳng hạn như ẩu đả.</p>

<p><strong>Nhà máy thông minh</strong></p>

<p>Màn hình hiển thị tình trạng làm việc theo thời gian thực của công nhân và thiết bị tại các nhà máy xây dựng và dây chuyền sản xuất khác nhau trên toàn quốc.</p>

<p>Các nhà máy thông minh, cơ sở sản xuất tự động hóa và số hóa cao ngày một phổ biến ở Trung Quốc nhờ sử dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và robot để tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả.</p>

<p>Kế hoạch “Made in China 2025” nhằm biến Trung Quốc từ một trung tâm sản xuất chi phí thấp thành một nhà lãnh đạo toàn cầu về công nghệ sản xuất tiên tiến cũng thúc đẩy sự phát triển của nhà máy thông minh trong nước. “Made in China 2025” khuyến khích áp dụng các công nghệ sản xuất thông minh và hỗ trợ phát triển một ngành công nghiệp công nghệ cao mạnh mẽ trong nước.</p>

<p>Bằng cách tích hợp các công nghệ sản xuất thông minh và nền tảng kỹ thuật số, các nhà máy Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được mức độ tự động hóa, năng suất và tính linh hoạt cao hơn đồng thời giảm chi phí và chất thải.</p>

<p>Chúng thường là một phần của các khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp lớn hơn, cung cấp hạ tầng, hậu cần và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp các nhà sản xuất áp dụng các công nghệ thông minh và cải thiện khả năng cạnh tranh.</p>

<p><strong>Tương lai của nông nghiệp</strong></p>

<p>Người trồng vải thiều ở ngoại ô Quảng Châu không còn cần phải làm công việc nặng nhọc trong đồn điền. Thay vào đó, họ có thể sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu và bón phân nhờ hệ thống nông nghiệp thông minh từ XAG, nhà cung cấp máy bay không người lái, robot, trí tuệ nhân tạo và IoT trong sản xuất nông nghiệp.</p>

<p>Nhờ giải pháp quản lý trang trại thông minh, các hộ sản xuất nhỏ và chủ trang trại có thể giảm chi phí lao động và cải thiện tính bền vững. Nhật ký giám sát và các công cụ canh tác chính xác cũng giúp việc quản lý sản xuất trở nên tỉ mỉ hơn.</p>

<p>Mạng lưới cơ sở hạ tầng canh tác kỹ thuật số rộng khắp do công ty xây dựng có thể kết nối với các công cụ viễn thám và thiết bị IoT nông nghiệp, giúp nông dân tăng hiệu quả canh tác, quản lý kế hoạch sản xuất và đạt được mục tiêu.</p>

<p>Tính đến cuối năm 2022, các sản phẩm nông nghiệp thông minh của XAG có diện tích 966.666 km2, phục vụ 194 triệu người. Các thiết bị không cần can thiệp của con người, như hệ thống phun và kiểm soát dòng chảy tự động, đã tiết kiệm được 520 triệu lít nhiên liệu và hơn 49,08 triệu tấn nước, giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất nông nghiệp xuống 1,4 triệu tấn.</p>

<p><em>\"Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc áp dụng AI chỉ mới bắt đầu\", </em>Qian Shuting, Giám đốc thương hiệu cấp cao của XAG nhận xét.</p>

<p><em>(Theo SCMP)</em></p>

Công nghiệp thép Trung Quốc trên 'con đường màu xanh'

Quá trình chuyển đổi số ở Trung Quốc dưới thời kỳ Chủ tịch Tập Cận Bình đang chuyển hướng, tập trung nhiều hơn vào bảo vệ môi trường với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính một cách nghiêm ngặt. 