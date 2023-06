Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/6), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/6 đến 7h ngày 7/6 có nơi trên 70mm như: Hướng Phùng (Quảng Trị) 106.8mm, Trà My (Quảng Nam) 115mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 75.0mm, Ia Nan (Gia Lai) 70.4mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 75.0mm,…

Trong hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa giông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Ở khu Đông Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ mưa ở mức 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa giông mạnh khả năng dẫn đến ngập úng ở những vùng trũng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đặc biệt, từ chiều tối và đêm 8-10/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong mưa giông đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; hay có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18-21 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông có vị trí lúc 7h sáng nay ở vào khoảng 19-21 độ Vĩ Bắc; 105-107 độ Kinh Đông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp phân tích trên với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam nên khu vực này vẫn có mưa to đến rất to. Đáng lưu ý, mưa to cục bộ trên 100mm sẽ xuất hiện ở Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Khả năng mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày 10/6.

Các chuyên gia khí tượng vừa đưa ra cảnh báo về xoáy thuận nhiệt đới trong tháng 6. Theo đó, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông từ tháng này và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang hoạt động mạnh dần lên. Trong 24h tới, khả năng sẽ thành bão và là cơn bão số 3 tại Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay.